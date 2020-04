 »  Posviťte si na politiky, vyzývá mobilní aplikace Reflektor od Rekonstrukce státu

David Slížek

Pracovní verze mobilní aplikace Reflektor získala ocenění v loňském ročníku soutěže Společně otevíráme data. Teď ji protikorupční nezisková organizace Rekonstrukce státu spustila v ostrém provozu. Stáhnout si ji můžete pro Android nebo pro iOS.

Experti organizace v aplikaci zveřejňují upozornění na důležité změny zákonů v různých tematických oblastech, které Rekonstrukce státu v rámci své činnosti sleduje. Na důležité změny Reflektor uživatelům posílá upozornění. Lidé pak mohou zainteresovaným politikům přímo z aplikace napsat e-mail se svým názorem.

„Výzvy vždy obsahují informace o tom, který politik má daný problém na starost. Můžu se proto obrátit přímo na něj a nemusím zbytečně zahlcovat zprávami politiky, kteří s tématem nemají nic moc společného. Na dvě kliknutí pak můžu politikovi poslat e-mail,“ popisuje Tereza Krištofová z Rekonstrukce státu.

Aplikace se má do budoucna dále vyvíjet. „Výhledově počítáme s tím, že by Reflektor obsahoval i další témata mimo agendu Rekonstrukce státu. To však závisí na spolupráci s dalšími experty z těchto oblastí. Aplikaci chceme také vyšperkovat i z hlediska jejích funkcí – chceme uvnitř aplikace umožnit uživatelům zobrazit si statistiku o počtech hodnocení politiků a odeslaných mailů. Aplikace by také v budoucnu měla mít více gamifikačních prvků,“ píše Rekonstrukce státu.