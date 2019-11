 »  Nejlepší aplikace nad otevřenými daty? Mapa DVB-T2 vysílačů, hlídač politiků či bicykly v Brně

Pět vítězů si rozebralo hlavní ceny v sedmém ročníku soutěže Společně otevíráme data, kterou každoročně pořádá Nadace OSF. Porota v ní pravidelně oceňuje aplikace, které využívají tzv. otevřená data (opendata).

V letošním ročníku se celkem 26 aplikací měřilo v celkem pěti kategoriích, roztříděných podle jejich zaměření. Vítězové získali peněžní cenu 30 tisíc Kč na další rozvoj aplikace.

Transparentnost

V kategorii, do které spadají aplikace sloužící k veřejné kontrole úřadů a institucí, vyhrála aplikace CityVizor. Ta vznikla v roce 2017 na ministerstvu financí a umožňuje městům a obcím publikovat jejich rozpočty v občanům přístupné podobě. Proklikat se v ní dá až na úroveň jednotlivých faktur.

CityVizor dnes provozuje sdružení Otevřená města. Aplikace dlouho trpěla tím, že ji používalo pouze několik málo měst (za dva roky jich bylo méně než deset), kde bylo vedení radnice myšlence opendat otevřené. To se ale v poslední době mění. V říjnu se mezi uživatele aplikace připojilo hlavní město Praha, což by mohlo být impulsem pro další obce.

Dalším impulsem by mohlo být to, že se provozovatelům podařilo domluvit s jedním z největších dodavatelů informačních systémů pro obce, firmou Gordic, která vyvinula automatické propojení svého systému s CityVizorem. Pozitivní posun přineslo také zapojení neziskovky Česko.digital do rozvoje aplikace.

Participace

První místo v kategorii pro aplikace, které umožňují zapojení občanů do rozhodování státní správy a samosprávy, si odnesla aplikace Reflektor. Ta má za cíl upozorňovat uživatele na důležité novinky v Poslanecké sněmovně a umožňuje jim „hlídat“ kroky politiků v zásadních oblastech a reagovat na ně.

Za aplikací, která je dostupná pro mobilní systémy Android a iOS, stojí právnický tým Frank Bold.

Data v každodenním životě

Kategorii služeb pomáhající v běžném životě opanovala aplikace Mapa vysílačů. Ta nabízí detailní informace o vysílačích digitálního pozemního vysílání DVB-T či DVB-T2, jejich interaktivní mapu i seznamy, včetně detailů o multiplexech a televizních stanicích.

Aplikace je dostupná na webu nebo jako mobilní appka pro Android a Windows Phone.

Open Source

V kategorii aplikací kombinujících opendata s open sourcem vyhrála pražská datová platforma Golemio. Ta oznámila zveřejnění svých zdrojových kódů na začátku letošního listopadu.