Praha chce pokračovat v rozvoji vesmírných technologií, má na ně dát 31 milionů

Rada hl. m. Prahy podpořila pokračování v programu ESA BIC Czechia, součásti sítě inkubátorů, která je zaměřená na podporu vývoje vesmírných technologií. Do roku 2032 má město na program poskytnout přibližně 31 milionů Kč. Celkové náklady projektu jsou dvojnásobné, financování je zajištěno rovným dílem Evropskou kosmickou agenturou a Prahou.
„Tato část inovačního ekosystému má v Praze mimořádně silné zázemí, zejména díky našim vysokým školám. Tento inkubátor má podpořit 20 nadějných technologických startupů a vyslat je připravené do celosvětové konkurence,“ uvádí radní Daniel Mazur, který má na starosti mimo jiné vědu, výzkum a inovace. Program je zaměřený na podporu startupů vyvíjejících kosmické, letecké a telekomunikační technologie a související aplikace. V období 2026–2032 má podporu získat 20 technologických firem.
Program podle vedení hlavního města představuje dlouhodobě ověřený a efektivní nástroj podpory podnikání s vysokou přidanou hodnotou, který kombinuje ekonomický přínos, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst i konkrétní dopady na rozvoj města. Financování musí ještě schválit zastupitelstvo. Operátor programu je CzechInvest.