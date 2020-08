Praha spouští službu Pragozor, ukazuje stavbu bytů nebo počty aut v hlavním městě

Praha postupně začíná uvádět do provozu nový web Pragozor, který má návštěvníkům ukazovat to, “jak jsou data, která má město k dispozici, propojeny s každodenním životem.” Služba má do budoucna běžet na vlastní doméně Pragozor.cz, aktuálně funguje jako subdoména pragozor.golemio.cz. Projekt schválili radní a realizuje ho městský IT podnik Operátor ICT.

“Hlavní stránka připravovaného webu nabídne přehledné vizualizace několika oblastí týkajících se běžného života Pražana: bydlení, městská hromadná doprava, individuální automobilová doprava, oblast životního prostředí, hospodaření s odpady, bezpečnost, turismus či v neposlední řadě nové formy mobility v české metropoli,” uvádí Praha. V současné době si lze například prohlížet index ceny bytů, počty aut a podobně.

“V první fázi projektu připravíme asi 100 vizualizací, z nichž necelá šedesátka bude statických. To znamená aktualizovaných čtvrtletně či na roční bázi. Zbylá čtyřicítka poté bude dynamická a bude se jednat o živá data napojená na datové zdroje obsažené v datové platformě Golemio,” slibuje dále hlavní město.

Právě na datovou platformu Golemio nový vizualizační projekt navazuje. Operátor ICT jí koncem roku 2019 zveřejnil jako open source.

Pražští radní také prodloužili fungování aplikace Změňte.to, pomocí které mohou občané hlásit problémy vyskytující se v ulicích Prahy. O projekt se opět stará Operátor ICT, který ho má po třech měsících vyhodnotit. Změňte.to by se později mělo integrovat do chystaného Portálu Pražana, jehož pilotní provoz má odstartovat v září.