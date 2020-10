Praha zveřejní covidovou aplikaci V Praze jako doma jako open source

Praha zveřejní zdrojový kód aplikace V Praze jako doma jako open source. Stát se tak má v “blízké budoucnosti”. Nyní zdroják nabízí zdarma všem zástupcům tuzemských měst a obcí, které o něj projeví zájem. Ti na tomto základě mohou postavit vlastní projekty na podporu ohrožených segmentů tuzemské ekonomiky.

Aplikace V Praze jako doma vznikla na základě požadavků Prague City Tourism. Slouží k podpoře turismu v hlavním městě v době, kdy do země kvůli omezením míří výrazně méně turistů. Návštěvníci mohou využívat volné vstupenky a další benefity. Do programu se zapojilo přes 400 ubytovacích zařízení. Aplikaci pro Prahu, respektive Prague City Tourism připravil městský IT podnik Operátor ICT.

„OICT se dlouhodobě zabývá zveřejňováním dat z projektů, které v rámci hlavního města Prahy mohou využít například jednotlivé městské části nebo ostatní městské firmy. Současná krize spojená s onemocněním covid-19 ale postihla samozřejmě celou zemi. Proto jsme se rozhodli poskytnout zdrojový kód k IT systému, prostřednictvím jehož funguje program V Praze jako doma. Za OICT můžu slíbit, že budeme připraveni zájemcům pomoci s jeho úpravami a implementací. Věřím, že se tak podaří alespoň částečně eliminovat škody, které krize napáchala,“ uvádí šéf městské firmy Michal Fišer.