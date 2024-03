Předplatné Facebooku bez reklam by se mohlo snížit skoro o půlku, reaguje Meta na kritiku

Autor: Depositphotos

Platba za to, že Facebook uživatelům nebude zobrazovat reklamy, by se mohla snížit skoro o polovinu. Na slyšení se zástupci Evropské komise to řekl právník společnopsti Meta Timothy Lamb. Informovala o tom agentura Reuters nebo server Politico.





Dnes Facebook za nezobrazování reklam účtuje 9,99 eur (v přepočtu 240 Kč) měsíčně za první účet a 6 eur (asi 150 Kč) měsíčně za každý další (tedy například za účet, který má uživatel na Instagramu).





Meta podle Lamba Komisi nabídla, že by mohla předplatné snížit na 5,99 eur (asi 150 Kč) měsíčně a za další účty by si účtovala 4 eur (cca 100 Kč) za měsíc.

Platby za nezobrazování reklamy na Facebooku a Instagramu Meta zavedla loni v listopadu. Firma tak reagovala na kroky evropských soudů a regulátorů, podle kterých neměla dostatečný souhlas uživatelů se sběrem dat sloužících k cílení reklam. Firma tedy začala dávat uživatelům na výběr: buď budou s využíváním svých dat souhlasit a mohou používat Facebook či Instagram bez placení a s reklamami, nebo svá data poskytovat nechtějí, ale v takovém případě musí platit měsíční předplatné.

Tento přístup vyvolal protesty některých organizací, které se zabývají ochranou spotřebitelů nebo soukromím na internetu. Namítají, že princip „souhlas, nebo plať“ odporuje evropskému nařízení na ochranu osobních údajů: "Vynucený souhlas, který Meta od většiny uživatelů získala, nemůže být v souladu s GDPR, protože volba, kterou uživatelům ukládá, nemůže vést k jejich svobodnému a informovanému souhlasu,“ říká napříkla ředitelka českého dTestu Eduarda Hekšová. Její organizace je jednou z těch, které na firmu Meta podaly stížnost.

Placení za nezobrazování reklam už v Česku nabízí i některá média, napříkad weby vydavatelství Czech News Center. Na svých službách je plánuje zavést také portál Seznam.cz.