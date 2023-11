Placený Facebook a Instagram bez reklam: jak si pořídit předplatné a jaké má háčky?

„Potřebujeme od vás informace ohledně reklam.“ Hlášení, které se uživatelům Facebooku či Instagramu v Evropě začalo zobrazovat, znamená jediné: společnost Meta spustila ohlášené předplatné, které má uživatele těchto služeb zbavit reklam. Stojí to 240 Kč měsíčně zatím za všechny účty, které uživatel má (od března 2024 se bude platit za každý účet zvlášť).

Meta změnu prezentuje jako novou možnost výběru: lidé buď mohou dál Facebook a Instagram používat zdarma (a dál na těchto sociálních sítích vídat reklamy), nebo si mohou zaplatit předplatné a reklam se zbavit.

Ve skutečnosti jde spíš o vynucený krok. Evropské úřady na ochranu osobních údajů totiž firmě zakázaly dosavadní praxi, kdy data o jejich chování používala k cílení reklam bez jejich výslovného souhlasu. Tvrdila, že stačí, když je tento souhlas součástí podmínek používání, případně že má k využívání dat tzv. oprávněný zájem. Pro firmu to bylo pohodlnější. Praxe ukazuje, že když uživatelé dostanou přímou otázku, zda s využíváním dat souhlasí, řada z nich souhlas nedá.

Evropští regulátoři na základě stížností rakouského právníka Maxe Schremse rozhodli (a podpořil je i Soudní dvůr EU), že postup Mety nevyhovuje GDPR a firma musí výslovné souhlasy získávat. Uživatelé navíc musí mít možnost Facebook či Instagram používat i bez toho, že by souhlas s využíváním svých dat k cílení reklamy dali, a firma jim musí i v takovém případě umožnit služby (v určitém rozsahu) používat, řekl soud.





Zároveň ale dodal, že alternativní používání služeb bez využívání osobních údajů pro cílení reklam může firma nabídnout i za přiměřenou odměnu. Meta se této možnosti chytla a výsledkem je nové předplatné.

Co předplatitel dostane

Pokud si uživatel předplatné koupí, přestane mu Facebook a Instagram zobrazovat reklamní sdělení. Týká se to všech účtů, které má uživatel přidané do tzv. Centra účtů. „V době, kdy budete mít platné předplatné, se vaše informace nebudou využívat pro účely reklam,“ dodává firma. To znamená, že bude data o chování předplatitelů na svých službách nadále sbírat, jen je nebude využívat k cílení reklamních sdělení.

Aby se změna aktivovala, doporučuje Meta po zaplacení předplatného restartovat aplikaci. Jinak by se změna měla projevit do 24 hodin od zaplacení.

Kolik předplatné stojí

Předplatné za všechny používané účty momentálně vyjde na 9,99 eura měsíčně (v aktuálním přepočtu Meta účtuje 239,99 Kč včetně DPH). Od března 2024 nicméně bude nutné platit zvlášť za každý účet zobrazený v Centru účtů. První přijde na 9,99 eura měsíčně, za každý další si pak uživatel připlatí 6 eur měsíčně (148 Kč).

Tyto ceny ovšem platí jen v případě, že uživatel předplatné koupí přes webové rozhraní. Pokud zaplatí v mobilní aplikaci, zvednou se o poplatek, který Meta platí provozovatelům obchodů s aplikacemi (tedy Applu či Googlu): jde primárně o 12,99 eura měsíčně a od března pak navíc 8 eur měsíčně za každý další účet.





Jak předplatné zřídit a zrušit

I když jste při úvodním zobrazení výzvy možnost platit odmítli, můžete si předplatné pořídit později. Najít tuto možnost například na Facebooku kupodivu vůbec není snadné: musíte se probojovat do hlubin nastavení (a to jen pokud víte, kam přesně zamířit). Facebook to v nápovědě popisuje takto:

Vpravo nahoře klikněte na svůj profilový obrázek. Klikněte na Nastavení a soukromí a pak na Nastavení. V nabídce vlevo klikněte na Centrum účtů. Klikněte na Předvolby pro reklamy a pak na Bezplatné s reklamami. Vyberte Předplatit a používat bez reklam a potom klikněte na Pokračovat. Přečtěte si, co můžete od předplatného čekat, a potom klikněte na Pokračovat. Zkontrolujte předplatné a potom klikněte na Pokračovat k platbě. Zadejte platební údaje a klikněte na Pokračovat. U pokladny klikněte na Předplatit.

Předplatné se automaticky strhává jednou měsíčně. Zrušit jej můžete minimálně 24 hodin před datem platby na další měsíc. Zde je opět návod od Facebooku:

Vpravo nahoře klikněte na svůj profilový obrázek. Klikněte na Nastavení a soukromí a pak na Nastavení. V nabídce vlevo klikněte na Centrum účtů. Klikněte na Předvolby pro reklamy a pak na Bez reklam. Klikněte na Používat bezplatně s reklamami a pak na Pokračovat. Přečtěte si informace o bezplatném používání produktů společnosti Meta s reklamami a potom, pokud souhlasíte, klikněte na Povolit. (Poznámka: Pokud změny podmínek nechcete přijmout, můžete naše služby opustit. Bude nám ale líto, že odcházíte.) Kliknutím na Přejít do nastavení dokončete zrušení předplatného. (Poznámka: Pokud jste si předplatné koupili na jiném zařízení, vyzveme vás, abyste se přepnuli na původní zařízení a předplatné zrušili na něm.) V oddílu Opakované platby vyberte předplatné a klikněte na Zrušit předplatné. Kliknutím na Zrušit předplatné proces dokončete.

Do 14 dnů od zaplacení předplatného také můžete bez udání důvodů od smlouvy odstoupit a Meta by vám měla vrátit část zaplacených peněz. Podle podmínek můžete odstoupení provést přes formulář na webu zákaznické podpory (v době psaní tohoto článku to ovšem nefungovalo a při volbě Odběr/předplatné → Chci požádat o vrácení peněz systém nenalezl žádné předplatné, kterého by se žádost mohla týkat; je možné, že informace o zaplacení předplatného ještě do systému nedoputovala). Druhou možností je oznámení o odstoupení firmě Meta zaslat dopisem (!) na adresu jejího irského sídla.

Jaké má předplatné omezení

Pokud si zaplatíte Facebook či Instagram bez reklam, ztratíte možnost používat některé reklamní funkce Facebooku a Instagramu. Nebudete například moci propagovat své příspěvky na instagramovém účtu a facebookovém profilu (týká se to třeba i propagace inzerátů na Facebook Marketplace). Nebudete také moci platit reklamy na facebookové stránce, pokud je propojená s instagramovým účtem, který má předplatné pro používání Instagramu bez reklam. Platit si propagaci u facebookové stránky můžete nadále i s předplatným. Platí jen výše zmíněné omezení týkající se propojení s instagramovým účtem.

Pokud jste tvůrce obsahu, ztratíte s předplatným možnost vydělávat peníze přes reklamy v Reels a instreamové reklamě. Dál ale budete moci monetizovat obsah přes předplatné pro fanoušky.

Jak se předplatné dotkne zpracovávání osobních údajů

Meta nikde neříká, že přestane údaje o chování předplatitelů sbírat, ukládat a používat. Pokud si zaplatíte, nebude je jen využívat pro cílení reklam (což je logické, když předplatitelům žádné reklamy zobrazovat nebude). I pro předplatitele tedy platí Zásady ochrany osobních údajů, kde Meta popisuje, k čemu všemu data může použít. A že toho je.

Co se stane, když chci Facebook a Instagram používat zdarma

Pokud předplatné nechcete, můžete Facebook a Instagram i nadále používat jako dosud s tím, že vám tyto služby budou zobrazovat cílené reklamy. Firmě Meta zároveň budete muset dát výslovný souhlas s využíváním vašich informací a používáním cookies.

Pokud podmínky neodsouhlasíte ani nezvolíte možnost platit předplatné za Facebook a Instagram bez reklam, nebudete moci tyto služby používat.

