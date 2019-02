 »  Představenstvo Rohlíku posílí bývalý šéf McDonald’s, Čupr ovládl 75 procent firmy

Jan Sedlák

Představenstvo služby Rohlík.cz rozšiřuje nový člen. Je jím Martin Dlouhý, který má za sebou dlouholetou historii v retailu a službách. Byl například šéfem McDonald’s v Česku a na Slovensku, na našem trhu vedl Makro a řídil také pobočku Tesca.

Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr zároveň koncem ledna vydal dluhopisy za 777 milionů korun. Díky tomu mohl odkoupit další podíl od skupiny Enern a nyní firmu ovládá ze 75 procent. Dřívějším investorům dle svých slov nyní poslal půl miliardy jako doplatek kupní ceny za dřívější odkup 15procentního podílu a výkup dalších téměř 15 procent.

Rohlík loni koncem léta oznamoval, že se poprvé dostal do zisku. Za loňský rok by se měl dostat na tržby kolem 2,5 miliardy korun. Letos by se služba měla dostat do Maďarska. Více se dozvíte v našem rozhovoru s Tomášem Čuprem: