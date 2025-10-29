Prezident ocenil zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína

Prezident republiky Petr Pavel udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti kultury Martinu Dorazínovi, válečnému zpravodaji Českého rozhlasu. „Podrobně a objektivně informuje z krizových oblastí východní Evropy a zejména Ukrajiny,“ uvedl Hrad u příležitosti tohoto ocenění.
„Státní vyznamenání pro Martina Dorazína je obrovským uznáním. Je to ocenění nejen jeho osobní statečnosti, profesionality a vytrvalosti, ale i pocta pro celý Český rozhlas. Je to výraz podpory pro všechny naše novináře, kteří se denně snaží přinášet věcné a důvěryhodné informace. Martin Dorazín je pro mnohé symbolem poctivé žurnalistiky,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Martin Dorazín působí v Českém rozhlase od roku 1990 a během své kariéry pokrýval také události na Balkáně, v Rusku, Polsku nebo Libyi. Na Ukrajinu, konkrétně do Mariupolu, dorazil jako první český novinář již v lednu 2022, tedy před zahájením plnohodnotné ruské invaze, a v blízkosti fronty strávil celý první rok války. Od roku 2023 zastává pozici stálého zpravodaje Českého rozhlasu na Ukrajině.
Za svou práci již dříve obdržel Cenu Karla Havlíčka Borovského (2016) a Cenu Ferdinanda Peroutky (2023). V roce 2014 byl spolu s kolegou Vítem Pohankou krátce zadržen proruskými separatisty v Doněcku.