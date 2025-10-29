Lupa.cz  »  Prezident ocenil zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína

Prezident ocenil zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Martin Dorazín Autor: Benedikt Renč

Prezident republiky Petr Pavel udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti kultury  Martinu Dorazínovi, válečnému zpravodaji Českého rozhlasu. „Podrobně a objektivně informuje z krizových oblastí východní Evropy a zejména Ukrajiny,“ uvedl Hrad u příležitosti tohoto ocenění.

„Státní vyznamenání pro Martina Dorazína je obrovským uznáním. Je to ocenění nejen jeho osobní statečnosti, profesionality a vytrvalosti, ale i pocta pro celý Český rozhlas. Je to výraz podpory pro všechny naše novináře, kteří se denně snaží přinášet věcné a důvěryhodné informace. Martin Dorazín je pro mnohé symbolem poctivé žurnalistiky,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Martin Dorazín působí v Českém rozhlase od roku 1990 a během své kariéry pokrýval také události na Balkáně, v Rusku, Polsku nebo Libyi. Na Ukrajinu, konkrétně do Mariupolu, dorazil jako první český novinář již v lednu 2022, tedy před zahájením plnohodnotné ruské invaze, a v blízkosti fronty strávil celý první rok války. Od roku 2023 zastává pozici stálého zpravodaje Českého rozhlasu na Ukrajině. 

Za svou práci již dříve obdržel Cenu Karla Havlíčka Borovského (2016) a Cenu Ferdinanda Peroutky (2023). V roce 2014 byl spolu s kolegou Vítem Pohankou krátce zadržen proruskými separatisty v Doněcku.

3D tiskař Josef Průša získal státní vyznamenání. Obdržel ho také otec e-governmentu Ondřej Felix Přečtěte si také:

3D tiskař Josef Průša získal státní vyznamenání. Obdržel ho také otec e-governmentu Ondřej Felix

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

AI není krátkodobý výstřelek

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Od jaké výše mzdy a příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně z příjmů?

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).