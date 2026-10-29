Prezident udělil české státní vyznamenání dvěma známým ajťákům

Prezident České republiky Petr Pavel včera večer udělil státní vyznamenání. Mezi oceněnými jsou i dva zástupci tuzemského technologického sektoru – vědec a podnikatel Tomáš Mikolov a podnikatel a filantrop Ondřej Vlček.
Tomáš Mikolov dostal medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a techniky. Mikolov dříve pracoval v USA pro velké technologické společnosti a jeho práce do značné míry stojí za dnešním rozvojem umělé inteligence. Vytvořil například word2vec pro převod slov na číselné vektory. Dnes je Mikolov součástí startupu BottleCap AI specializovaného na optimalizaci AI modelů. Vydal vylepšené verze modelů od Nvidie, Googlu nebo Alibaby.
Ondřej Vlček je jedním z českých miliardářů. Patří mezi první zaměstnance společnosti Avast, kde se stal technickým a následně výkonným ředitelem. Byl například součástí spojení Avastu s americkým konkurentem NortonLifeLock, z čehož vznikl dnešní Gen Digital. Vlček následně založil startup Aisle využívající AI pro hledání kybernetických zranitelností. Nedávno ho koupil kanadský Cohere a z Aisle tak vznikla pražská sekce.
Prezident nicméně Vlčkovi neudělil medaili za techniku, ale za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví. Stejné vyznamenání obdržela jeho žena Katarína Vlčková. Manželský pár totiž provozuje Nadaci rodiny Vlčkových, jejíž velkou součástí je Cibulka, centrum dětské podpůrné péče. Půjde o místo pro rodiny, které pečují o dítě se život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním (jinak též hospic a centrum paliativní péče).