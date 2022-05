Prg.ai vydává velký report o výzkumu a vývoji umělé inteligence v Praze

Autor: Prg.ai

Organizace Prg.ai vydala zprávu mapující pražské společnosti zabývající se umělou inteligencí. Shrnuje poznatky výzkumu, který od ledna do června 2021 probíhal mezi 130 firmami. Reprezentativní vzorek zahrnuje malé, střední a velké produktové a konzultantské společnosti z Česka, stejně jako zahraniční subjekty s lokálními R&D kapacitami.

Celý report je k dispozici zde. Prg.ai také na webu udržuje aktualizovaný seznam lokální AI scény. Za organizací stojí Akademie věd ČR, ČVUT, Univerzita Karlova a hlavní město Praha. Moravskou alternativou je Brno.ai.

Prg.ai report shrnuje takto:

Mezi technologiemi, které společnosti využívají pro vývoj produktů a služeb, převažuje strojové učení (68 procent). Díky tradičně silnému zaměření studijních oborů pražských vysokých škol má však velké zastoupení také zpracování přirozeného jazyka (43 procent) a strojové vnímání (30 procent). Ukázalo se, že výzkum a vývoj respondenti z naprosté většiny financují z vlastních zdrojů (80 procent), třetina zdrojů pochází od soukromých investorů a venture kapitálových fondů a pouze 9 procent z veřejných prostředků.

Standardně byly v Praze stávající společnosti orientované na AI založeny před pěti lety a méně. O schopnosti místních podnikatelů reagovat na vzrůstající globální poptávku po inovativních řešení svědčí fakt, že 24 ze 130 dotazovaných firem vzniklo mezi lety 2018 a 2020.

Z hlediska zákaznické struktury se nadpoloviční většina – 58 procent – specializuje na segment velkých korporací a státního sektoru, 24 procent na sektor malých a středních firem a zbývajících 12 procent cílí na koncové zákazníky. Mezi nejvýznamnější zákaznické segmenty pak patří finanční služby, informační a komunikační technologie a e-commerce a maloobchod.

Klíčovými trhy jsou Česko, Evropská unie a Severní Amerika. Zajímavý z hlediska geografického rozložení výnosů je údaj, že téměř čtvrtina firem generuje 90 procent svých tržeb spojených s AI a strojovým učením v Česku, zatímco 30 procent firem generuje stejný podíl výnosů v zahraničí.

Součástí průzkumu bylo také získání názoru na to, co je klíčem k tomu, aby se Praha stala v oblasti AI evropskou špičkou. Podle 52 procent dotázaných jím je udržení českého AI talentu v metropoli, 48 procent zdůrazňuje nutnost propagace úspěchů pražské AI scény v zahraničí, 39 procent by se zaměřilo na přilákání zahraničních talentů z aplikační sféry a 36 procent na zlepšení spolupráce mezi akademickou půdou a průmyslem.