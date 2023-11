Přichází GPT-4 Turbo, které zvládne až 300 stran textu, a možnost vytvořit si "vlastní GPT"

Autor: Depositphotos

Americká společnost OpenAI oznámila řadu novinek ve svých AI produktech. Hlavní je uvedení nové verze jejího velkého jazykového modelu GPT. Nese název GPT-4 Turbo a podle firmy přináší řadu vylepšení.





Především zahrnuje čerstvější data – až do dubna 2023. Má také rozšířené tzv. kontextové okno (context window), takže dokáže v rámci jedné konverzace pracovat až s 128 tisíci jazykovými tokeny (podle Open AI to znamená asi 300 stran textu). Na výstupu přitom dokáže vygenerovat až 4096 tokenů. GPT tak dotáhl největší výhodu konkurenčního modelu Claude od firmy Anthropic, který zvládá až 100 tisíc tokenů.





GPT-4 Turbo má být podle OpenAIpo optimalizaci levnější na provoz, což firmě umožnilo snížit ceny za používání modelu. Zatímco u GPT-4 účtuje 0,03 USD za tisíc tokenů na vstupu a 0,06 USD za tisíc tokenů na výstupu, Turbo stojí 0,01 USD a 0,03 USD.

K testovací verzi GPT-4 Turbo se zatím dostanou jen vývojáři, zveřejnění stabilní verze pro všechny platící zákazníky firma plánuje v průběhu několika týdnů.

Další novinkou je nové API Assistants. To umožňuje vývojářům jednodušeji vytvářet verze GPT upravené na míru jejich aplikací. OpenAI těmto chatbotům říká GPTs. „Můžete je vytvářet pro sebe, jen pro interní potřebu vaší firmy nebo pro každého. Vytvoření chatbotu je stejně snadné jako zahájení konverzace,“ láká firma s tím, že k vytvoření chatbota není potřeba kódovat.

OpenAI říká, že v blízké budoucnosti začne uvádět ukázkové GPTs, které mají uživatelům ukázat možnosti API. Počítá také s tím, že nové chatboty začne vyrábět a zveřejňovat vývojářská komunita. Ještě v listopadu firma plánuje také spuštění obchodu, ve kterém budou k dostání chatboty od prověřených vývojářů.

Další podrobnosti o oznámených novinkách najdete na blogu OpanAI.¨

Experiment: zpráva napsaná AI

Co už dnes velké jazykové modely umí? Níže najdete experimentální zprávu o tiskové konferenci OpenAI, kterou na základě zveřejněných informací vygeneroval AI chatbot Claude 2. Prompty sepsal, data posbíral a faktickou správnost ověřil Matrin Jurica:

OpenAI představila řadu novinek v umělé inteligenci. Přinášíme podrobný přehled

Na dnešní konferenci OpenAI v San Francisku byla oznámena celá řada novinek týkajících se umělé inteligence. Jednalo se jak o vylepšení stávajících modelů, tak o zcela nové funkce a nástroje pro vývojáře. Nejzajímavější novinkou jsou první kroky směrem k vytváření užitečných AI asistentů. Přinášíme podrobný přehled hlavních oznámení.

Revoluční model GP4 Turbo

Stěžejní částí konference bylo představení vylepšené verze modelu GP4 s názvem GP4 Turbo. Jde o nejpokročilejší jazykový model současnosti, který v mnoha ohledech překonává svého předchůdce GP4. Nový model vznikl na základě přání a zpětné vazby od vývojářů.

Klíčovou novinkou je schopnost pracovat s mnohem delším kontextem konverzace, konkrétně až se 128 000 tokeny namísto dosavadních maximálně 32 000. To odpovídá zhruba 300 stranám textu. GP4 Turbo by měl být mnohem přesnější a konzistentnější i při této dlouhé historii konverzace.

Další výrazné vylepšení se týká kontroly nad výstupy modelu. Přibyla například funkce JSON režimu, která zaručí platné JSON výstupy pro snadnější integraci s aplikacemi. Nebo možnost zadat seed pro reprodukovatelné výstupy při každém dotazu.

Model disponuje také aktuálnějšími znalostmi o světě, konkrétně až do dubna 2023. A v neposlední řadě je až 3× levnější na prompty a 2× levnější na completion v porovnání s GP4. To by mělo umožnit mnohem širší využití.

Rozšíření API o nové modality

Další důležitou novinkou je rozšíření API o nové modality, které dosud nebyly k dispozici. Konkrétně jde o integraci vizuálního modelu DALL-E pro generování realistických obrázků, zcela nový model pro převod textu na přirozeně znějící mluvenou řeč a vylepšený model pro rozpoznávání řeči Whisper.

Tyto nové funkce výrazně rozšiřují možnosti pro vytváření interaktivních a uživatelsky přívětivých aplikací s využitím umělé inteligence. Vývojáři získali mocný nástroj pro implementaci vidění, mluvení a porozumění přirozené řeči.

Vlastní modely AI přesně na míru firem

Další významná novinka se týká možností přizpůsobení modelů pro konkrétní firmy. OpenAI oznámila rozšíření ladění modelů pomocí firemních dat a spouští zcela nový program pro tvorbu vlastních natrénovaných modelů na míru potřebám dané společnosti.

Firmy tak budou moci ve spolupráci s OpenAI vytvořit model speciálně trénovaný na vlastních datech pro určité firemní využití. Tato služba má zpočátku být dostupná jen omezenému počtu společností, protože vývoj custom modelu vyžaduje úzkou spolupráci a ruční práci expertů OpenAI.

Revoluční vlastní chatboti – GPTs

Jedním z nejočekávanějších oznámení celé konference bylo představení tzv. GPTs. Jedná se o revoluční koncept vytváření vlastních verzí chatovacího robota ChatGPT, které kombinují instrukce v přirozeném jazyce, rozšířené znalosti a schopnost provádět akce pro zcela konkrétní účel.

GPTs bude možné vytvořit jednoduše konverzací bez nutnosti jakéhokoliv programování. V interaktivním nástroji GPT Builder stačí v chatu popsat, jak by měl vytvořený model fungovat, jaké instrukce znát a jaké akce vykonávat. GPTs půjde vytvořit soukromé nebo veřejně sdílené.

Chystá se také spuštění obchodu s GPTs, kde bude možné zveřejňovat vytvořené modely a prodávat či zpřístupňovat je ostatním uživatelům. Tvůrci nejlepších a nejužitečnějších modelů budou dostávat podíl z příjmů OpenAI. Mezi ukázky vytvořených GPTs patří například interaktivní pomocník pro výuku programování, návrhář grafiky od Canvy nebo produktivní integrace tisíců aplikací od Zapieru.

Revoluční API Assistant pro vývojáře

Pro vývojáře aplikací OpenAI oznámila revoluční API s názvem Assistant. To má usnadnit integraci konverzačních agentů přímo do jejich aplikací, chatbotů a dalších produktů. Klíčové je zde inteligentní vedení konverzace, uchování kontextu, volání funkcí a provádění akcí.

API Assistant řeší problematiku přirozené konverzace s agentem, včetně historie, mnohem lépe, než když to vývojáři museli implementovat ručně. Umělá inteligence se nyní postará o veškerou údržbu kontextu, tok dialogu, volání externích funkcí či znalostních bází. Vývoj konverzačních rozhraní se tak rapidně zjednodušuje.

GPTs i API Assistant jsou revolučními prvními kroky směrem k vytváření skutečně užitečných konverzačních AI asistentů. Jejich schopnosti se budou postupně dále rozšiřovat a zdokonalovat. OpenAI tímto cíleně směřuje k budoucnosti, kde budou pokročilí AI agenti běžnou součástí našich životů.

TIP: Co umí generátor obrázků DALL-E 3 s ChatGPT? Podívejte se: