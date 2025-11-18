Prima natáčí seriál ve spolupráci s policejní inspekcí, premiéra bude na internetu

Skupina Prima zahájila pro svou streamovací platformu Prima+ natáčení nového kriminálního seriálu s názvem Inspekce. Osmidílná série, která vzniká v přímé spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS), si klade za cíl přiblížit veřejnosti fungování této instituce a proces vyšetřování trestné činnosti uvnitř bezpečnostních složek.
Režie projektu se ujal David Laňka a do hlavních rolí byli obsazeni Vojtěch Dyk, Kristýna Ryška a Martin Finger.
Scénář, který je částečně inspirován skutečnými případy, sleduje ústřední postavu policisty Adama Volfa v podání Vojtěcha Dyka. Ten v příběhu opouští Národní protidrogovou centrálu a přechází právě do řad GIBS. Jeho profesní partnerkou bude analytička Dana Majerová, kterou ztvární Kristýna Ryška.
Ředitel pro VOD segment skupiny Prima Jan Maxa doplnil, že ambicí projektu je vedle dramatické linky také edukace diváků o principech a funkčnosti českého právního systému v kontextu práce inspekce.
Tvůrci při přípravě seriálu spolupracovali se zástupci GIBS, což má podle producentů zajistit autentičnost zobrazovaných metod a postupů. Producent Jindřich Motýl zdůraznil, že záměrem není pouze poukazovat na selhání jednotlivců v ozbrojených složkách, ale také demonstrovat schopnost systému tato pochybení řešit.
Natáčení probíhá v Praze a v Ústeckém kraji, zejména na Litoměřicku. Výrobu pro skupinu Prima zajišťuje společnost Lumivod s.r.o. a uvedení seriálu na platformě Prima+ je naplánováno na rok 2026.