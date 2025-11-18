Lupa.cz  »  Prima natáčí seriál ve spolupráci s policejní inspekcí, premiéra bude na internetu

Prima natáčí seriál ve spolupráci s policejní inspekcí, premiéra bude na internetu

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Skupina Prima zahájila pro svou streamovací platformu Prima+ natáčení nového kriminálního seriálu s názvem Inspekce. Osmidílná série, která vzniká v přímé spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS), si klade za cíl přiblížit veřejnosti fungování této instituce a proces vyšetřování trestné činnosti uvnitř bezpečnostních složek. 

Režie projektu se ujal David Laňka a do hlavních rolí byli obsazeni Vojtěch Dyk, Kristýna Ryška a Martin Finger.

Scénář, který je částečně inspirován skutečnými případy, sleduje ústřední postavu policisty Adama Volfa v podání Vojtěcha Dyka. Ten v příběhu opouští Národní protidrogovou centrálu a přechází právě do řad GIBS. Jeho profesní partnerkou bude analytička Dana Majerová, kterou ztvární Kristýna Ryška.

Ředitel pro VOD segment skupiny Prima Jan Maxa doplnil, že ambicí projektu je vedle dramatické linky také edukace diváků o principech a funkčnosti českého právního systému v kontextu práce inspekce.

Tvůrci při přípravě seriálu spolupracovali se zástupci GIBS, což má podle producentů zajistit autentičnost zobrazovaných metod a postupů. Producent Jindřich Motýl zdůraznil, že záměrem není pouze poukazovat na selhání jednotlivců v ozbrojených složkách, ale také demonstrovat schopnost systému tato pochybení řešit. 

Natáčení probíhá v Praze a v Ústeckém kraji, zejména na Litoměřicku. Výrobu pro skupinu Prima zajišťuje společnost Lumivod s.r.o. a uvedení seriálu na platformě Prima+ je naplánováno na rok 2026.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Internet se baví slabým heslem Louvre

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Roboti už jdou, už tady jsou…

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).