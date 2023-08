Prima na podzim: seriál Pod hladinou, Mikýř a cestování časem

Autor: TV Prima

Televize Prima představila podzimní vysílání. Na diváky čekají dva premiérové seriály, další řada soutěže Česko Slovensko má talent, návrat Josefa Klímy s jeho týmem reportérů nebo dalších deset epizod show Máme rádi Česko.





Nový seriál Pod hladinou bude mít premiéru už ve středu 30. srpna. V každém díle bude jeden velký případ, jenž přináší napínavou akci spojenou s potápěčskou, záchranářskou a policejní prací. Hrají Matěj Hádek, Sandra Nováková nebo Marek Adamczyk.





Ve stejný den se vrátí Show Jana Krause, od jejíhož prvního dílu uplynulo už třináct let. Na konci kalendářního roku se natáčení přesune z Divadla Archa do Divadla Bez zábradlí.

Po skončení Krausovy late night show dostane prostor novinář Josef Klíma se svým týmem reportérů. Publicistický pořad Případy Josefa Klímy bude „rozkrývat šokující kauzy a bojovat proti práci šmejdů a zločinců komplikujících život lidem, kteří se sami dokážou jen těžko bránit“. Složitými politickými kauzami se pořad nebude zabývat.

Na konci října naváže na seriál Pod hladinou pokračování úspěšného seriálu s Vojtou Kotkem v hlavní roli, Einstein 2.

Třináctá řada Máme rádi Česko naplní zářijové a říjnové páteční večery a poslední předvánoční páteční večer. Je to nejdéle existující soutěžní pořad na Primě. Kromě narozeninového dílu pro Jakuba Prachaře a vánočního dílu s 3v1 a jejich partnery nabídne třináctá řada divákům i speciální díly, v nichž své vědomosti změří novináři Jindřich Šídlo, Světlana Witovská a Čestmír Strakatý nebo členové kapel Lunetic a Holki.

V sobotu 2. září se na obrazovky dostane dvanáctidílný romantický příběh se šťastným koncem Eliška a Damián. Hlavní postava Eliška, kterou hraje Emma Smetana, žije v současnosti, ale Damián, kterého hraje Robert Urban, pochází z roku 1758. Díky elixíru začne Damián cestovat časem a čím dál častěji se bude setkávat s Eliškou.

Každou neděli od 3. září obsadí hlavní vysílací čas jedenáctá řada Česko Slovensko má talent, opět ve spolupráci se slovenskou TV Joj. Potřetí utvoří moderátorskou dvojici David Gránský a Jasmina Alagič Vrbovská. Zůstává čtveřice porotců Jakub Prachař, Marta Jandová, Diana Mórová a Jaro Slávik. Novinkou bude pátý hostující porotce, v každém díle jiný – například Štěpán Kozub nebo Vojta Dyk.

V úterý a ve čtvrtek pokračuje seriál ZOO, po úterní epizodě následuje 7 pádů Honzy Dědka, po čtvrteční Inkognito.

Na stanici Prima Cool bude nové improvizační talenty hledat Partička Nová krev. Účastníci projdou sítem úkolů a her známých z Partičky, aby na konci zůstal jen ten nejlepší. Mikýřova hysteorie českých dějin naservíruje netradiční pohled do české historie. Martin Mikyska alias Mikýř provede diváka lokalitami výjimečnými pro českou historii a dá dějepisné školní vědomosti do pozoruhodných souvislostí. Dokumentární série PORNO! sleduje příběh dvou českých pornoherců.

Zábavným auto-moto pořadem Plnej kotel provedou Richard Genzer a Michal Suchánek.

Streamovací platforma Prima+ uvede koprodukční minisérii Na vlnách Jadranu, rodinnou komedii ze školního prostředí Malá velká liga a ztřeštěný komediální seriál Banáni, který karikuje nedávnou kauzu o netradiční zásilce kokainu schované v bedně banánů.