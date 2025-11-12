Proč nebyl Okamura u Moravce? Rada ČT přijala důrazné stanovisko

Rada České televize se na středečním výjezdním zasedání v Brně obsáhle věnovala tomu, proč se v Otázkách Václava Moravce dlouhá léta neobjevil předseda SPD Tomio Okamura. Generální ředitel Hynek Chudárek si nechal zpracovat posudky a na jejich základě rozhodl, že nedocházelo k naplňování zásad pro diskusní pořady vyplývajících z Kodexu ČT.
„V návaznosti na dotazy členů Rady České televize jsem se zabýval otázkou účasti předsedy politické strany SPD v pořadu Otázky Václava Moravce. Za účelem posouzení naplňování Kodexu České televize v této záležitosti jsem si nechal zpracovat stanovisko Etického panelu České televize a dále dvě odborná stanoviska: od advokátní kanceláře Havel & Partners a od profesora Jana Jiráka. S ohledem na závěry těchto stanovisek, se kterými se ztotožňuji, jsem toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností předsedy parlamentní strany SPD v pořadu Otázky Václava Moravce nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize pro diskusní pořady a pluralitu. A proto jsem uložil řediteli divize zpravodajství a publicistiky přijmout opatření k vedení evidencí zvaní hostů do diskuzních a zpravodajských pořadů a při zvaní hostů do těchto pořadů zohledňovat závěry odborných stanovisek,“ konstatoval Hynek Chudárek.
Třináct přítomných členů Rady České televize po dlouhé diskusi podpořilo kompromisní formulaci usnesení, které takový přístup považuje za možné narušení politické soutěže, ale zároveň se nevyjadřuje ke konkrétnímu případu. Proti usnesení hlasovala pouze jedna členka rady.
Celý text usnesení zní: „Rada ČT v souladu s § 8 odst. 1 písm. i) a § 3 odst. 1 písm. m) zákona o ČT považuje dlouhodobé nezvání kteréhokoliv předsedy parlamentní politické strany či hnutí (a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě) za možné narušení demokratické soutěže politických stran.“
⏳ Připravujeme další informace.