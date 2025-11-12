Lupa.cz  »  Proč nebyl Okamura u Moravce? Rada ČT přijala důrazné stanovisko

Proč nebyl Okamura u Moravce? Rada ČT přijala důrazné stanovisko

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Václav Moravec Autor: Česká televize

Rada České televize se na středečním výjezdním zasedání v Brně obsáhle věnovala tomu, proč se v Otázkách Václava Moravce dlouhá léta neobjevil předseda SPD Tomio Okamura. Generální ředitel Hynek Chudárek si nechal zpracovat posudky a na jejich základě rozhodl, že nedocházelo k naplňování zásad pro diskusní pořady vyplývajících z Kodexu ČT.

„V návaznosti na dotazy členů Rady České televize jsem se zabýval otázkou účasti předsedy politické strany SPD v pořadu Otázky Václava Moravce. Za účelem posouzení naplňování Kodexu České televize v této záležitosti jsem si nechal zpracovat stanovisko Etického panelu České televize a dále dvě odborná stanoviska: od advokátní kanceláře Havel & Partners a od profesora Jana Jiráka. S ohledem na závěry těchto stanovisek, se kterými se ztotožňuji, jsem toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností předsedy parlamentní strany SPD v pořadu Otázky Václava Moravce nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize pro diskusní pořady a pluralitu. A proto jsem uložil řediteli divize zpravodajství a publicistiky přijmout opatření k vedení evidencí zvaní hostů do diskuzních a zpravodajských pořadů a při zvaní hostů do těchto pořadů zohledňovat závěry odborných stanovisek,“ konstatoval Hynek Chudárek.

Třináct přítomných členů Rady České televize po dlouhé diskusi podpořilo kompromisní formulaci usnesení, které takový přístup považuje za možné narušení politické soutěže, ale zároveň se nevyjadřuje ke konkrétnímu případu. Proti usnesení hlasovala pouze jedna členka rady.

Celý text usnesení zní: „Rada ČT v souladu s § 8 odst. 1 písm. i) a § 3 odst. 1 písm. m) zákona o ČT považuje dlouhodobé nezvání kteréhokoliv předsedy parlamentní politické strany či hnutí (a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě) za možné narušení demokratické soutěže politických stran.“

Připravujeme další informace.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

AI není krátkodobý výstřelek

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Lide.cz jsou zpět

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).