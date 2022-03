Protestující redaktorka ruské televize dostala pokutu

Moskevský soud se zabýval protiválečným protestem redaktorky Prvního kanálu Marie Ovsjannikové. Ta nejdřív publikovala na sociálních sítích video, v němž se omluvila za svůj podíl na šíření propagandy, a poté večer pronikla do živého vysílání hlavních zpráv. Postavila se za moderátorku s plakátem, na němž vyzvala k zastavení války. Z televize ji odvedla policie.

Podle ruských agentur si případ převzal Vyšetřovací výbor, jehož postavení v ruském systému zhruba odpovídá americké FBI. Redaktorka v úterý stanula před soudem, který Ovsjannikovou potrestal pokutou 30 tisíc rublů (v přepočtu zhruba 6300 korun). Poté mohla opustit soudní síň.

Server Meduza upozornil, že je to trest za video na sociálních sítích, které soud vyhodnotil jako nepovolené organizování veřejné akce. Protest ve vysílání je předmětem dalšího vyšetřování podle nového paragrafu o „veřejném šíření vědomě nepravdivých informací“ o ruské armádě.

"I want to thank everyone for their support"



Marina Ovsyannikova after leaving the courtroom.

The court decided to fine Marina 30,000 rubles ($280) pic.twitter.com/CAEKB0HCXO