Průša představil novou 3D tiskárnu CORE One. Model MK4S na ní půjde přestavět

Autor: Prusa Research

Česká společnost Prusa Research představila novou 3D tiskárnu Prusa CORE One. Jde o plně zakrytý model s kinematikou CoreXY a aktivním řízením teploty v tiskové komoře, díky čemuž lze tisknout PLA a PETG se zavřenými dveřmi. Tiskový objem činí 250 × 220 × 270 milimetrů. Společnost detaily CORE One podrobně v češtině rozepsala na svém blogu.





Průša už dokončil vývoj této novinky a nyní probíhá testování a připravuje se produkce. Expedice je naplánovaná na leden roku 2025. Složená verze vyjde na 32 990 korun a skládačka na 25 990 korun.

Pokud vlastníte model MK4S, bude si možné pořídit konverzní kit a tiskárnu přestavět na CORE One. Vyjde na 11 990 korun a dostupný bude v březnu příštího roku.

Oznámena také byla nová volitelná kamera, prodávaná bude pod značkou Buddy3D. Půjde umístit do komory CORE One a napájena bude přes USB-C. Díky tomu bude možné například přes mobil sledovat, co se v tiskové komoře děje.