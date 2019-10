 »  Průša představil novou kompaktní 3D tiskárnu MINI, cena se vešla do 10 tisíc

David Slížek

Známý český výrobce 3D tiskáren Průša Research představil nový model. Original Prusa MINI je kompaktní 3D tiskárna s menšími rozměry - půdorys má 33 × 37 cm a tiskárna je 38 cm vysoká. Tím pádem má také menší pracovní prostor, ale zároveň i výrazně nižší cenu – MINI pořídíte za 9 900 Kč, tedy za polovinu ceny stavebnice standardního Průšova modelu MK3S.



Autor: Prusa Research Srovnání velikosti MINI a MK3S

„Má tiskovou plochu 18×18×18 cm, vyměnitelné ocelové tiskové pláty, ethernetové rozhraní, Wi-Fi jako volitelný doplněk, a je založená na naší nejnovější 32-bitové základní desce Buddy s tichými 2209 Trinamic drivery, vyvinuté speciálně pro MINI,“ popisuje firma technické specifikace své novinky.



Autor: Prusa Research

MINI je podle zakladatele společnosti Josefa Průši vhodná i pro budování tiskových farem, složených z více simultánně pracujících tiskáren. „Velkoformátové 3D tiskárny mají jeden zásadní problém, a to, že tiskové úlohy obvykle trvají desítky hodin. A pokud tisk třeba po třech dnech z jakéhokoliv důvodu selže… tak to pěkně zamrzí. MINI dokáže i navzdory malým rozměrům velké věci – ať už chcete založit malou tiskovou farmu, vyrábět si doplňky pro cosplay, tisknout si figurky do stolních her, nebo z PETG tisknout prototypy a mechanické součástky, MINI to všechno bez potíží zvládne,“ uvádí na webu. V budoucnu chce do MINI přidat i software pro správu tiskových farem.



Autor: Prusa Research

Prvním zákazníkům začne firma nové modely rozesílat na konci listopadu. Zároveň také oznámila, že pracuje i na větší 3D tiskárně pro velkoformátový tisk, které pracovně říká „Prusa XL“. Má mít tiskový prostor 40 × 40 × 40 cm, novou architekturu a další vylepšení.