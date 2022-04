Průša spouští Printables, databází modelů pro 3D tisk konkurující Thingiverse

Autor: Printables.com

Česká společnost Prusa Research rozjela konkurenci pro weby jako Thingiverse shraňující modely pro 3D tisk. Z již v roce 2019 spuštěné služby PrusaPrinters.org se stává projekt Printables.com. Koupě domény firmu vyšla na řádově miliony korun, což naznačuje určité zvýšené ambice.

“Na co jsme ale opakovaně naráželi, byly mírné nesnáze s názvem. Když nemáte jednu z našich tiskáren, můžete se registrovat na PrusaPrinters? Samozřejmě ano, ale na první dobrou to tak spousta uživatelů nevnímala. A protože by byla škoda, aby bylo zrovna jméno na překážku, rozhodli jsme se hledat nové,” vysvětlují v Prusa Research.

“Printables.com kompletně nahrazuje hlavní část PrusaPrinters.org s tím, že některé funkce (například mapa tiskáren) se přesune na Prusa3d.com. Hlavní důraz dál klademe na podporu komunity a neustále se rozvíjející databázi kvalitních a užitečných 3D modelů pro tisk.”

Výrobce 3D tiskáren se o službě více rozepisuje na blogu. Doposud nasbírala 235 tisíc registrovaných uživatelů, přes půl milionu návštěvníků měsíčně, publikováno bylo 120 tisíc modelů a zaznamenáno bylo 6,6 milionu stažení.

Služba Thingiverse je také univerzální a stejně tak jí provozuje komerční společnost, v tomto případě americký MakerBot.