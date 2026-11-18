Růst jedné z nejnadějnějších českých technologických společností neustále zrychluje. Firma E2B, která vyvíjí a provozuje infrastrukturu pro chod takzvaných AI agentů, překonala další milník. Křivka růstu začíná připomínat exponenciálu, případně takzvanou “hokejku”, kterou rádi vidí například investoři rizikového kapitálu.
E2B umožňuje spouštět AI agenty v rychlých sandboxech, tedy izolovaných prostředích (virtuální stroje). Agent vykoná úlohu, která mu byla zadána a poté se sandbox ukončí. E2B už spustila tři miliardy sandboxů. V posledním měsíci jich přitom rozjela miliardu. Předchozí miliarda trvala devět měsíců a u té vůbec první to byly tři roky.
Projevuje se to i na tržbách E2B. Jak Lupa informovala, startup letos v říjnu dosáhl na tržby (ukazatel ARR) ve výši 120 milionů dolarů, asi 2,6 miliardy korun, a to bez aktivního obchodního oddělení. “Jen za tento rok se předpokládá, že navýšíme naše roční tržby o přibližně 150 milionů dolarů čistého nového příjmu,” doplnil Václav Mlejnský, výkonný ředitel E2B.
Vše naznačuje tomu, že růst bude pokračovat. AI boti už na internetu tvoří více datového provozu než lidé. Agenti se prosazují v čím dál více oborech včetně softwarového vývoje nebo automatizaci firemních procesů.
E2B má čtyři nominace v letošním ročníku ankety Křišťálová Lupa. Je to v kategoriích AI projekt, globální projekty českých tvůrců, mladá krev a startup roku.
Díky AI agentům rychle roste i česká firma Apify budující internetovou platformu pro připojování dat a scraping. Její tržby už dosahují skoro ke dvěma miliardám korun.