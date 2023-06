Qerko experimentálně umožňuje v restauracích platit bitcoinem

Autor: Qerko

Platební služba Qerko, která umožňuje v restauracích platit přímo od stolu přes QR kód, spustila zajímavý experiment. Nejnovější verze její aplikace umožňuje útratu zaplatit bitcoinem přes lightning network protokol. V testovacím provozu se snaží od komunity získat zpětnou vazbu a případné připomínky. Funkce je v aplikaci standardně skrytá, ale zájemci ji mohou snadno odemknout (tady je návod).





„Platby přijímáme přes Bitcoin Lightning Network, díky čemuž jsou rychlé a levné. Nejedná se tedy o klasické on-chain transakce,“ popisuje novinku vývojář Josef Kříž.





„Samotnou platbu nám zprostředkovává platební brána Confirmo, která zároveň řeší i konverzi na CZK. Podnik, ve kterém je platba uskutečněna dostane své peníze tak, jak je zvyklá – v korunách českých a tedy nemusí řešit žádné dodatečné účetní úkony a pro Qerko to znamená možnost aktivovat BTC platby plošně ve všech podnicích naráz,“ dodává.

Zákazníkovi systém vygeneruje potvrzení (invoice), kterou zaplatí ze své kryptopeněženky. Platbu pak zprocesuje pokladní systém restaurace.

„V našem vývojovém týmu Qerka jsme bitcoinu nakloneni, každý z nás do nějaké míry HODLuje a téma Qerko plateb přes bitcoin bylo vždy brané jako něco, co se jednou přihodí, ať cheme nebo ne. Ikdyž – pojďme si to říct na rovinu – v současné době to firmě žádný finanční benefit nepřinese. O to víc jsem však rád, že Qerko do toho jde i přes výše uvedené nedostatky. Nějak se začít musí,“ vysvětluje Kříž.