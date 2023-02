Rada ČTÚ má o člena méně, končící předsedkyně Rady ČTÚ Továrková rezignovala

Autor: ČTÚ

Rada Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) má od 1. února nového předsedu, ale také o jednu členku méně. Dosavadní předsedkyně Hana Továrková po vypršení svého předsednického mandátu z pozice radní odstoupila.





Na tiskové konferenci k nástupu nového předsedy Marka Eberta do funkce to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Toto její rozhodnutí vítám a jediné, co mu mohu vytknout je, že nepřišlo dříve,“ komentoval rezignaci.





Továrkovou zároveň ostře zkritizoval mimo jiné za to, že se jí nepodařilo zvýšit konkurenci na mobilním trhu. „Paní Továrkovou na sílu protlačila minulá vláda, a to údajně s cílem zlevnit data. To se ale nestalo,“ řekl.

Vytkl jí také výroky ohledně budoucnosti terestrického vysílání v Česku, bezprecedentní pokus o obcházení rozhodnutí Evropské komise a další kroky. Na dotaz Lupy, zda ministerstvo plánuje z počínání Továrkové v čele Rady vyvozovat nějaké důsledky, ministr přímo neodpověděl.

Nový předseda Rady dnes zároveň oznámil, že zruší vypsanou veřejnou konzultaci k výběrovému řízení na digitální rozhlasové sítě DAB+. Továrková ji podle něj vypsala v pondělí 30. ledna nečekaně a bez vědomí ostatních radních. „Neměl jsem ani čas ten materiál přečíst,“ řekl Ebert s tím, že k tématu chce nejprve uspořádat workshop s dotčenými stranami a pak teprve vypíše novou konzultaci.