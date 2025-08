Rána pro veřejnoprávní média v USA. Po ztrátě financí končí klíčová organizace

Organizace Corporation for Public Broadcasting (CPB), která desítky let spravovala a distribuovala federální dotace pro veřejnoprávní média ve Spojených státech, musí ukončit svou činnost. Stalo se tak poté, co Kongres schválil rozpočtové škrty. Poprvé po více než padesáti letech nebudou peníze pro veřejnoprávní média součástí federálního rozpočtu.





Podle oznámení z 1. srpna 2025 zahájí CPB řízené utlumení svého provozu. Pro většinu zaměstnanců to znamená konec pracovního poměru k 30. září 2025. Zůstane pouze malý tým, který bude až do ledna 2026 dohlížet na vypořádání všech závazků, například vyúčtování autorských poplatků za vysílání hudby.

Generální ředitelka Patricia Harrisonová připustila, že navzdory velké podpoře veřejnosti nyní organizace „čelí obtížné realitě ukončení provozu“. Zároveň ujistila, že CPB dostojí všem svým povinnostem a bude svým partnerům z řad místních stanic poskytovat maximální podporu. „Veřejnoprávní média patří k nejdůvěryhodnějším institucím v americkém životě,“ dodala Harrisonová.

CPB byla založena Kongresem v roce 1967 jako nezisková organizace. Téměř šedesát let pomáhala zajišťovat chod více než 1 500 místních televizních a rozhlasových stanic po celé zemi. Fungovala jako největší samostatný zdroj peněz pro výzkum, technologický rozvoj a tvorbu vzdělávacích i kulturních pořadů pro veřejnoprávní média a související online služby.

Celostátní veřejnoprávní média – televize PBS a rozhlas NPR – pokračují ve své činnosti. Federální dotace tvořily jen malou část jejich rozpočtů, i tak se ovšem obracejí na své diváky a posluchače se žádostí o přímou podporu. Rozhlas NPR ze svého rozpočtu vyčlení osm milionů dolarů na pomoc místním stanicím.