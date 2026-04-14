Ředitel Českého rozhlasu: Převedení médií pod státní rozpočet otevírá cestu k jejich oslabení a politickému ovládnutí

Filip Rožánek
Dnes
René Zavoral Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas
René Zavoral

Český rozhlas nesouhlasí s návrhem převést financování médií veřejné služby ze systému rozhlasových poplatků na státní rozpočet. „Pro tak zásadní změnu neexistuje žádný racionální důvod. Současný systém je funkční, spravedlivý, stabilní a dlouhodobě udržitelný,“ uvedl v úterním prohlášení generální ředitel René Zavoral.

„Jestliže se bez věcného důvodu ruší právě model, který poskytuje médiím veřejné služby nejvyšší míru nezávislosti na aktuální politické moci, nelze to číst jinak než jako pokus otevřít si cestu k jejich oslabení a politickému ovládnutí,“ zdůraznil Zavoral v prohlášení pro média.

„Převod financování na státní rozpočet neznamená, že veřejnost přestane tuto službu platit. Znamená to jen, že ji nebude platit přímo, ale nepřímo ze státního rozpočtu, tedy ‚z jiné kapsy‘. Ve výsledku ji zaplatí všichni, včetně těch, kteří jsou dnes nebo v budoucnu od poplatku osvobozeni. Ještě závažnější ale je, že takový model přímo napojuje Český rozhlas na politiky a státní moc, což je pro médium veřejné služby nepřijatelné,“ připomněl.

„Jedním z výdobytků listopadu 1989 byla média veřejné služby, která jsou co nejvíce nezávislá na státu. A tuto nezávislost významně chrání i financování přímou platbou od občanů, tedy poplatky. Návrh financovat Český rozhlas přímo ze státního rozpočtu je v tomto krokem zpět,“ konstatoval ředitel rozhlasu.

Podrobnější vyjádření Český rozhlas poskytne, až se důkladně seznámí s návrhem změny financování médií veřejné služby.

Představený návrh zákona jsme popsali zde.

Seriál: Financování médií veřejné služby
Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

