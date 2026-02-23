Lupa.cz  »  Samsung přidá do nejdražších telefonů Perplexity, češtinu v AI funkcích ale stále nepodporuje

Samsung přidá do nejdražších telefonů Perplexity, češtinu v AI funkcích ale stále nepodporuje

David Slížek
Dnes
Samsung - Galaxy S25 - smartphone Autor: Samsung

V chystaných smartphonech Samsung Galaxy S26 si uživatelé budou moci zapnout AI asistenta Perplexity. Firma oznámila, že jej nově zabuduje do své Galaxy AI. Asistenta bude možné vyvolat i hlasovým povelem „Hey Plex“ – podobně jako je možné pomocí fráze „OK Google“ vyvolat AI asistenta Googlu nebo přes „Hi Bixby“ asistenta Samsungu.

„AI agenta Perplexity Samsung hluboce integruje do vybraných aplikací, včetně Samsung Notes, Hodiny, Galerie, Připomínky a Kalendář, dále do vybraných aplikací třetích stran a umožní uživatelům plynule přecházet mezi úkoly bez nutnosti ručního ovládání jednotlivých aplikací,“ doplňuje v tiskové zprávě Samsung.

Podobně jako většina dalších AI funkcí ve smartphonech Samsungu, na které výrobce uživatele láká v reklamách, ovšem bude i u Perplexity patrně stále chybět plná podpora češtiny. To pro část uživatelů výrazně omezuje možnosti využití AI funkcí v telefonu. Samotný chatbot češtinu podporuje.

Perplexity se má do smartphonů Samsungu dostat s aktualizací rozhraní One UI 8.5, kterou chce firma představit tento týden s uvedením nové řady telefonů S26. Samsung zatím neuvedl, zda bude nový AI asistent dostupný i majitelům starších telefonů.

David Slížek

