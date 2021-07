Samsung začal v Česku nabízet displejovou stěnu s rozlišením 8K

Obrazovka The Wall 2021 od Samsungu je nyní dostupná i v Česku. Displejová stěna pro použití ve firmách a organizacích je tenčí a nabízí rozlišení 8K. Vytváří obrovské jednolité plátno pro prezentaci různorodého audiovizuálního obsahu. Dostupnost a cenu Samsung řeší s každým zájemcem individuálně.

„Nový procesor Micro AI okamžitě analyzuje a optimalizuje každý snímek videa, aby docílil co možná nejlepší kvality obrazu. Využitím až 16 různých modelů neuronových sítí, z nichž každá je postavena na AI upscalingu a technologii strojového učení, může procesor Micro AI optimalizovat kvalitu obrazu až do rozlišení 8K, zlepšit kontrast a odstranit šum,“ uvedl Samsung.

Jako vůbec první komerční velkoplošný displej umožňuje rozlišení až 8K, obnovovací frekvenci 120 Hz a přehrávání Simple 8K. The Wall lze ale konfigurovat až do rozlišení 16K. Plocha obrazovky měří více než 1000“. The Wall 2021 je vybavena funkcemi Micro HDR a Micro Motion s 20bitovým zpracováním. Stěnu lze rozdělit na čtyři samostatné obrazovky PBP (Picture-by-Picture), přičemž na každé lze současně přehrávat jiný obsah v rozlišení 4K. Funkci 4-PBP lze použít i pro obchodní účely, když je zapotřebí více obrazovek najednou.

Díky jasu 1600 nitů poskytuje jasný obraz, který vynikne i v prostředí s velkou přirozenou světelností. Technologie Ultra Chroma zajišťuje užší vlnové délky, které podle údajů firmy vytvářejí barvy RGB dvakrát čistší a přesnější než běžné LED stěny. Každá dioda je nyní až o 40 % menší, což ještě zmenšuje černý prostor mezi pixely a vede k lepší uniformitě barev a vyššímu kontrastu obrazu.

„Díky novým bezdrátovým propojkám a bezrámečkovému designu se letošní model LED displeje The Wall snadněji instaluje, navíc moduly jsou oproti dřívějším řešením o polovinu tenčí,“ vysvětluje Samsung, v čem je letošní model lepší. Stěnu tvoří jednotlivé moduly, a tak ji lze instalovat v různých polohách, včetně konkávních, konvexních, stropních, závěsných, nakloněných a L-typů. Uživatelům navíc stačí u každé stěny provést jedinou úpravu pomocí funkce Factory Seam Adjustment, a změna se projeví u všech modulů najednou, což významně šetří čas.