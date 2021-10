Satelitní připojení od Starlinku dorazilo do ČR. První čeští klienti hlásí vyřízené objednávky

První čeští klienti se mohou začít připojovat k internetu přes satelity Starlink, které provozuje americká firma SpaceX Elona Muska. Společnost začala vyřizovat předobjednávky, které mohli čeští zájemci podat na webu služby.

„The Starlink team is ready to process your order. You have 7 days to confirm your order otherwise your deposit will be fully refunded,“ píše firma v e-mailech potenciálním zákazníkům, kteří složili zálohu ve výši 99 dolarů.

Někteří klienti už mají od Starlinku potvrzené odeslání hardwaru potřebného k připojení (anténa, router, trojnožka, napájení a kabely). A některým podle zpráv na sociálních sítích už zařízení dorazila.

Cena základního balíčku vychází na 14 598 Kč. Z toho je 12 999 Kč za hardware a 1 599 Kč za dopravu. Měsíční poplatek za připojení je 2 579 Kč.

Podle e-mailů mají klienti Starlink v Česku v rámci betaprovozu očekávat rychlosti downloadu mezi 50 Mbit/s a 150 Mbit/s a latence mezi 20 ms a 40 ms. „Budou také krátká období bez konektivity,“ varuje firma s tím, že se rychlosti a latence mají dramaticky zlepšit, až vypustí více satelitů a zprovozní více pozemních stanic.

Plánované zahájení služeb na českém území oznámila irská pobočka Starlinku Českému telekomunikačnímu úřadu už v srpnu.