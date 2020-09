SEC vyšetřuje obchodní aplikaci Robinhood, hrozí jí pokuta

Obchodní a investiční aplikaci Robinhood vyšetřuje americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), důvodem je dnes sice v podmínkách přiznaná, ale kontroverzní součást jejího byznys modelu. Na probíhající vyšetřování upozornil deník The Wall Street Journal.

V současnosti velmi populární fintechový startup ze Silicon Valley vydělává na tom, že přeprodává data o obchodních příkazech svých klientů high-frequency obchodníkům a umožňuje jim tak ještě pohodlněji skalpovat jednotlivé obchody. SEC pravděpodobně vadí, že aplikace na svůj obchodní model na začátku explicitněji neupozorňovala. Vyšetřování se podle deníku WSJ nalézá ve velmi pokročilé fázi a je poměrně pravděpodobné, že vyústí v pokutu přes 10 milionů dolarů. Společnost se proti pokutě může nicméně ještě odvolat.

Přeprodej toku prodejních příkazů není podle amerického práva striktně vzato ilegální a dělají jej i někteří tradiční brokeři. U těch nicméně nikdy netvořil významnou, nebo dokonce hlavní část jejich byznys modelu, jako je tomu právě v případě Robinhoodu.

Výnosy společnosti za druhé čtvrtletí dělaly 180 milionů dolarů, to je zhruba dvojnásobek předcházejícího období. Za extrémním zájmem o aplikaci stála především politika centrálních bank, která nalila do ekonomiky enormní množství peněz, aby oživila v důsledku globální pandemie polevující ekonomiku. Velká část těchto peněz skončila právě na akciových trzích, které se tak začaly odpoutávat od reálné ekonomiky fyzického výkonu firem pod nimi. Aplikaci mají v oblibě zejména mladší generace, kterým vyhovuje možnost obchodovat bez nutnosti platit poplatky za prodejní příkazy. Jen během prvních čtyř měsíců roku firma zaregistrovala 3 miliony nových obchodních účtů, to byl do té doby historický rekord.