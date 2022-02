Sejmi Rusa jednoduše. České i zahraniční stránky automaticky útočí na ruské weby

Autor: Lupa.cz

Lidé začali rozjíždět různé dobrovolnické aktivity, které mají bojovat s Ruskem v kybernetickém prostoru. Objevují se například webové stránky, které automaticky generují provoz, posílají ho na některé ruské weby a pokouší se tak o DoS útoky a zahlcení.

Je nutno dodat, že podíl na DoS/DDoS útoku může být podle českých zákonů považován za trestný čin.

Minimálně dva z těchto projektů jsou z Česka. Jeden funguje na adrese sejmirusa.jednoduse.cz a útočí na weby jako RT.com, Sputniknews, RIA.ru, Kremlin.ru, TASS.ru, Sberbank.ru a několik dalších. Podobně funguje kuzelovi.cz/FuckPutin.html.

“Prostě tuhle stránku nechte otevřenou ve svém prohlížeči. Můžete klidně pracovat v jiných oknech. Stránka průběžně přistupuje k několika ruských webů a zatěžuje je. Samozřejmě, sami byste na to nestačili. Ale to samé dělají souběžně desetitisíce dalších počítačů a to už je pro cílové servery problém,” uvádí autoři Sejmi Rusa s tím, že útočí na fašistický režim Vladimira Putina.

Další projekty jsou ze zahraničí. Jde třeba o Norrusian. nebo https://vug.pl/takeRussiaDown.html.