Server Zdopravy.cz má nové spolumajitele, investují do něj Jaroslav Horák a Robert Čásenský

David Slížek
Dnes
Jan Šindelář, Jan Sůra, Zdopravy.cz Autor: Jan Vaca, Internet Info

Online deník Zdopravy.cz, který přináší zpravodajství z oblasti ze světa železnic, silnic, městské mobility či letectví, oznámil změnu ve své vlastnické struktuře. Novými spolumajiteli se stali spolumajitel nakladatelství Albatros Jaroslav Horák a novinář a současný šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Robert Čásenský. 

„Dosavadní finanční investor Dušan Svoboda se po devíti letech rozhodl pro prodej svého podílu ve vydavatelské firmě Avizer Z,“ oznámili vydavatelé Zdopravy.cz

Zájem o koupi online deníku podle nich projevily velké firmy z železničního byznysu, ale zakladatelé projektu je odmítli, aby si mohli zachovat nezávislost.

Horák nyní drží ve vydavatelské firmě podíl ve výši 15 procent a Čásenský vlastní 10 procent. 45% podíl patří zakladateli Zdopravy.cz Janu Sůrovi, zbývající třetinový podíl vlastní jeho kolega Jan Nevyhoštěný.

Online deník Zdopravy.cz funguje od roku 2017. V roce 2025 se web umístil v první desítce nejlepších projektů hned ve dvou kategoriích ankety Křišťálová Lupa – Zájmové weby a Zpravodajství a publicistika.

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

