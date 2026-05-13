Server Zdopravy.cz má nové spolumajitele, investují do něj Jaroslav Horák a Robert Čásenský

Online deník Zdopravy.cz, který přináší zpravodajství z oblasti ze světa železnic, silnic, městské mobility či letectví, oznámil změnu ve své vlastnické struktuře. Novými spolumajiteli se stali spolumajitel nakladatelství Albatros Jaroslav Horák a novinář a současný šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Robert Čásenský.
„Dosavadní finanční investor Dušan Svoboda se po devíti letech rozhodl pro prodej svého podílu ve vydavatelské firmě Avizer Z,“ oznámili vydavatelé Zdopravy.cz
Zájem o koupi online deníku podle nich projevily velké firmy z železničního byznysu, ale zakladatelé projektu je odmítli, aby si mohli zachovat nezávislost.
Horák nyní drží ve vydavatelské firmě podíl ve výši 15 procent a Čásenský vlastní 10 procent. 45% podíl patří zakladateli Zdopravy.cz Janu Sůrovi, zbývající třetinový podíl vlastní jeho kolega Jan Nevyhoštěný.
Online deník Zdopravy.cz funguje od roku 2017. V roce 2025 se web umístil v první desítce nejlepších projektů hned ve dvou kategoriích ankety Křišťálová Lupa – Zájmové weby a Zpravodajství a publicistika.