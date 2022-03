Seznam.cz dá na podporu začlenění Ukrajinců do Česka až 100 milionů Kč

Seznam.cz oznámil další pomoc uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny. Na podporu neziskovek a dalších aktivit na pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří přijdou do Česka, věnuje až 100 milionů Kč. Firma to oznámila v tiskové zprávě, ve které upřesňuje:

Plánovaná pomoc by měla zahrnovat jak finanční podporu tuzemských spolků a organizací, které v rámci aktuálních nebo budoucích projektů plánují s uprchlíky pracovat, tak i aktivity, které budou cíleně zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel, ať už se jedná o výuku dětí či podporu zaměstnanosti. „Předpokládáme, že lidé prchající z Ukrajiny zvažují Českou republiku jako jednu z možných destinací, ve které se buď dočasně ukryjí, nebo zde natrvalo zůstanou. Proto chceme pomoci s jejich začleněním do tuzemské ekonomiky a společnosti,“ vysvětluje Ivo Lukačovič, majitel Seznam.cz. Zároveň nevylučuje, že by Seznam v rámci avizované pomoci mohl přijít i s vlastními aktivitami, které se budou této oblasti věnovat. Jednou z možností je například zaměstnání ukrajinských občanů s poskytnutím ubytování.