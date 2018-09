 »  Sigfox se v Česku rozrůstá. Sigfrog a Zooco nabízí novou platformu a licencování

Jan Sedlák

Tuzemský ekosystém pro síť internetu věcí Sigfox se postupně rozrůstá. Společnost Sigfrog z Ústí nad Labem nově odstartovala integrační platformu I/O Frog, která umožňuje registraci zařízení ze sítě Sigfox, správu a nastavování, zpracování zpráv ze zařízení a prodloužení konektivity.

I/O Frog v současné době pracuje s hardwarovými zařízeními od společnosti Simple Hardware. Za ní stojí Pavel Sodomka, který se rovněž podílí na budování operátora SimpleCell, jenž v Česku síť Sigfox provozuje. Sigfrog každopádně hledá další výrobce senzorů, kteří by se do platformy chtěli připojit. Frog také hledá betatestery.

Platforma nabízí možnost spravovat zařízení v jednom prostředí s tím, že je možné vyvinout vlastní dashboard. K dispozici jsou také grafy, které dávají přehled o reálné komunikaci zařízení a jak zapadají do pořízeného tarifu. Spravovat lze i smlouvy a prodlužovat je.

S novou nabídkou přichází rovněž jihočeský startup Zooco. Ten nabízí různá IoT čidla a nyní také licence pro připojení zařízení do sítě Sigfox i pro domácí kutily a vývojáře. Možné je si na zkoušku připojit i jedno zařízení. Chystá se také podpora NB-IoT.

„Licence pro připojení na Sigfox síť se liší podle maximálního počtu zpráv odeslaných denně ze zařízení do sítě. Společně se zakoupením licence má její majitel možnost využívat aplikaci Zooco, do které se odesílají data ze Sigfoxu. V aplikaci si nastaví pravidla, jak a kdy s ním mají zařízení komunikovat. Data si můžou vývojáři nechat přeposílat i do vlastního rozhraní, případně získat přístup do back-endu Sigfoxu,“ popisuje firma.