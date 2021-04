Signal se zmocnil hackovacích nástrojů Cellebrite, našel v nich řadu zranitelností

Tvůrce privátní chatovací aplikace Signal Moxie Marlinspike oznámil na blogu, že se mu podařilo získat tašku s hackovacími nástroji od firmy Cellebrite, které využívají bezpečnostní složky pro získávání dat ze zabezpečených zařízení a aplikací. Při zkoumání nástrojů přitom zjistil, že software od Cellebrite má sám řadu bezpečnostních chyb a zranitelností.

Hackerské nástroje se skládají z programu UFED a Physical Analyzer, a sady propojovacích kabelů, přičemž Cellebrite na konci loňského roku oznámil, že do druhého jmenovaného softwaru přidal podporu získání dat z aplikace Signal. Marlinspike ale uvedl, že zmíněné nástroje jen umí zkopírovat data z odemčeného telefonu či jiného zařízení do počítače a následně je zobrazit v přehledné formě. Podpora pro Signal pak podle něj znamená, že Physical Analyzer dokáže zobrazit formát souborů využívaných Signalem.

„Jeden ze způsobů, jak uvažovat nad produkty Cellebrite je ten, že pokud někdo drží v ruce vaše odemčené zařízení, může otevřít libovolnou aplikaci, udělat screenshot a následně ho uložit pro pozdější využití. Cellebrite v zásadě tento proces automatizuje,“ popisuje Marlinspike funkci nástrojů, ke kterým se údajně dostal „opravdu neuvěřitelnou náhodou,“ když byl na procházce a někdo před ním vyhodil z náklaďáku tašku s produkty Cellebrite.

Při zkoumání nástrojů pak pracovníci Signalu zjistili, že Cellebrite využívá řadu roky neaktualizovaných knihoven, jako například FFmepg z roku 2012. Přes tyto knihovny je pak podle Marlinspikea možné spustit škodlivý kód, případně upravit záznamy ve zkoumaném zařízení, a to zcela bez povšimnutí. Příklad zneužití firma ukázala na videu.

