Skenování osobních konverzací kvůli dětskému pornu: Česko se v Radě EU zdrží hlasování

Ani ano, ani ne. Česká vláda na svém zasedání schválila neutrální stanovisko k návrhu evropského nařízení pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí (CSAM). Na čtvrtečním jednání zástupců členských států se tak hlasování zdrží. Na sociální síti to potvrdil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš:





Jak by se vám líbilo, kdyby každá vaše soukromá zpráva nebo obrázek prošla kontrolou? Patnáct let bojujeme za vaše soukromí a teď je tu další déjà vu. Evropská komise chce zítra znovu protlačit šmírovací nástroj Chat control.

Dnes na vládě jsme se proti tomu s Piráty opět… — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) June 19, 2024

Zdržení ve vládě podle informací Lupy navrhovalo ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN), které má k návrhu pozitivní postoj. Bezpečnostní složky o prolomení šifrování usilují už delší dobu, stěžují si totiž, že jim komplikuje vyšetřování zločinů.

Kabinet musel o společné české pozici rozhodnout, protože se na ní podle informací Lupy nedokázaly tuzemské úřady shodnout. Proti byl kromě Bartošova úřadu také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), ministerstvo průmyslu a obchodu nebo ministerstvo spravedlnosti.

Zdržení se při hlasování tzv. kvalifikovanou většinou v Radě EU obvykle počítá jako hlas proti návrhu. Aby byl návrh přijat, musí pro něj hlasovat nejméně 15 členských států zastupujících nejméně 65 % obyvatelstva EU. České zdržení tedy nemusí stačit k tomu, aby návrh neprošel.

Pokud návrh projde, zamíří do tzv. trialogu, tedy finálního vyjednávání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU.

Hrozba do budoucna

Nařízení má sjednotit boj proti šíření dětské pornografie a dalších materiálů, které souvisejí se sexuálním zneužíváním dětí. Mimo jiné ale obsahuje také pravomoc úřadů za určitých podmínek vydávat tzv. příkazy k detekci.

Provozovatelé komunikačních služeb jako je Messenger, WhatsApp nebo Signal mají mít na jejich základě povinnost plošně skenovat soukromé konverzace uživatelů a odhalovat v nich případné závadné materiály.

Má se to přitom týkat i služeb, které používají koncové šifrování (end-to-end encryption). Řada zástupců firem, bezpečnostních expertů i někteří politici ale upozorňují, že by se tím ochrana soukromých konverzací výrazně oslabila a že by tím mohl vzniknout precedent, který by do budoucna umožnil prohledávat soukromé chaty i z jiných důvodů.

