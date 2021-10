Skupina Discovery získala balík vysílacích práv na špičkové zimní sporty

Mediální skupina Discovery, do které patří stanice Eurosport, uzavřela víceletou smlouvu na vysílání závodů pořádaných pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Smlouva pokrývá více než 50 evropských trhů.

Od sezony 2021–22 budou na platformách Discovery – včetně Eurosportu a Eurosport Playeru – po dobu následujících pěti let dostupné závody mužů i žen světových pohárů FIS včetně všech závodů Světového poháru v alpském lyžování, dále Světový pohár ve skocích na lyžích, Světový pohár v běhu na lyžích, Světový pohár v severské kombinaci, Světový pohár ve snowboardingu a Světový pohár v akrobatickém lyžování.

Balíček práv zahrnuje také světové šampionáty v alpském a klasickém lyžování v letech 2023 (Francie a Slovinsko) a 2025 (Rakousko a Norsko) společně s mistrovstvím světa ve snowboardingu a akrobatickém lyžování v letech 2023 (Gruzie) a 2025. Do roku 2025 se bude každoročně vysílat také The Biathlon World Team Challenge v biatlonu a letní Grand Prix ve skocích na lyžích.

Dohoda nezahrnuje akce konané v Rumunsku. Závody v Rakousku a Švýcarsku jsou součástí samostatných dohod.

Kdo si neplatí Eurosport, nemusí smutnit. Vysílací práva na mistrovství světa v lyžování (alpském i klasickém) má společně s právy na šampionát ve snowboardingu také Česká televize. Nabízet je bude až do roku 2025. Až do roku 2026 má Česká televize práva také na Světové poháry (alpské lyžování, klasické lyžování, freestyle, snowboarding). Stejně tak bude přinejmenším do roku 2026 vysílat biatlon, opci má až do roku 2030.