Skylink může dál nabízet HBO i Warner TV

Zákazníci Skylinku a FreeSatu budou mít nadále přístup ke streamovací službě HBO Max, filmové stanici Warner TV a dalším programům z portfolia Warner Bros. Discovery.
Umožňuje to nová víceletá strategická dohoda, kterou na konci roku 2025 s americkou společností uzavřela francouzská mediální skupina Canal+. Ta prostřednictvím své lucemburské dceřiné společnosti vlastní české satelitní služby.
Mezinárodní dohoda garantuje distribuci HBO, Cinemaxu a HBO Max na českém, slovenském, polském, maďarském a rumunském trhu. Canal+ také může v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku šířit dětské programy Cartoon Network a Cartoonito, stejně jako zpravodajskou stanici CNN International. Pouze českého trhu se pak týká distribuční dohoda ohledně stanice Warner TV.
Novinkou bude přístup na HBO Max pro klienty Canal+ v Belgii a Rakousku.
Canal+ a Warner Bros. Discovery v tiskové zprávě označily novou dohodu za „významný pokrok“ v jejich mezinárodní spolupráci. Kromě Evropy se totiž smlouva týká podnikání Canal+ na africkém kontinentu, kde bude nabízet 12 kanálů Warner Bros. Discovery zákazníkům telekomunikační firmy MultiChoice.