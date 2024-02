SkyShowtime v dubnu zavede na českém trhu předplatné s reklamou

Autor: Filip Rožánek

Streamovací služba SkyShowtime zavede od 23. dubna 2024 nový tarif s reklamou. Týkat se to bude také České republiky a Slovenska. Standardní předplatné bez reklam bude dražší než teď.





Zatímco dnes platí uživatelé za přístup na SkyShowtime 179 Kč měsíčně, na konci dubna se ceník změní. Na výběr budou dva tarify: Standardní s reklamou za 159 Kč měsíčně, nebo Standard Plus bez reklam za 219 Kč měsíčně. Při platbě na rok dopředu zaplatí zákazník 1259 Kč za tarif s reklamou anebo 1759 Kč za přístup bez reklam.





SkyShowtime stále nenabízí obsah v rozlišení 4K. V levnějším tarifu s reklamou bude možné sledovat obsah v jednu chvíli na jednom zařízení, u standardního předplatného jsou povoleny dva souběžné streamy. Levnější tarif nebude podporovat offline sledování, u standardního předplatného bude povoleno stažení až 30 titulů (filmů nebo jednotlivých epizod). Vyplývá to z aktualizovaných informací v nápovědě na internetových stránkách SkyShowtime.

Nové předplatné s reklamou bude zavedeno na všech více než 20 trzích: v Albánii, Andoře, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Dánsku, Finsku, Maďarsku, Kosovu, Černé Hoře, Severní Makedonii, Norsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku a Švédsku.

SkyShowtime se tak stává první velkou streamovací službou, která spouští předplatné s reklamou na všech svých trzích.

„Cílem SkyShowtime bylo vždy nabízet skvělou zábavu za skvělou cenu. I nadále se snažíme divákům na našich trzích přinášet to nejlepší z Hollywoodu i atraktivní místní tituly. Zavedením našeho nového Standardního předplatného s reklamou služba SkyShowtime i nadále vede z hlediska ceny a kvality, protože zákazníkům poskytuje ještě dostupnější nabídku zábavy pro celou rodinu. Naše Standardní předplatné s reklamou nabízí stejně skvělou zábavu a filmové hity jako předplatné Standard Plus, navíc za atraktivní cenu. Velmi nás těší, že můžeme zákazníkům na všech našich trzích nabídnout větší výběr a skvělé ceny,“ tvrdí generální ředitel Monty Sarhan.

Streamovací služba plánuje uvedení dalších nových velkofilmů a seriálů: Mary & George, Oppenheimer, Star Trek: Discovery a Tatér z Osvětimi (The Tattooist of Auschwitz). Dále s v aplikaci objeví Asteroid City od Wese Andersona, Mission: Impossible – Odplata, Tlapková patrola ve velkofilmu (PAW Patrol: The Mighty Movie) a Želvy Ninja: Mutantí Chaos (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Uživatelé se mohou těšit také na seriály a filmy A Gentleman in Moscow, Apples Never Fall, Bargain, HALO (2. řada), Knuckles, Lawmen: Bass Reeves, Sexy Beast, Ted, The Curse, The Family Stallone (2. řada) a Veronika.

SkyShowtime i nadále investuje do nabídky místních titulů, nové investice na českém trhu však neoznámila. Větší výběr místní tvorby se týká předplatitelů v Dánsku, Finsku, Holandsku, Norsku, Polsku, Španělsku, Švédsku a Rumunsku.

Aktualizováno 13:40 – Doplnili jsme informace o rozlišení a souběžných streamech.