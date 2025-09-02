Lupa.cz  »  SledováníTV v září nabízí volně stanice Sport1 a Film Europe

Filip Rožánek
Dnes
Televize - divák Autor: Depositphotos

Poskytovatel internetové televize SledováníTV zpřístupní v září všem svým uživatelům dva prémiové televizní kanály. Bez ohledu na předplacený balíček tak budou moci sledovat sportovní stanici Sport1 a filmový kanál Film Europe.

Programová nabídka stanice Sport1 bude na začátku měsíce zaměřena především na hokejovou Ligu mistrů (CHL), ve které se letos představí tři české kluby: Kometa Brno, Sparta Praha a Mountfield HK. Součástí vysílání jsou také přenosy z italské fotbalové ligy. Stanici provozuje mezinárodní společnost AMC Networks Central Europe.

Kanál Film Europe, jak název napovídá, se soustředí na evropskou filmovou tvorbu. Jeho program kombinuje filmy oceněné na mezinárodních i domácích přehlídkách se zlatým fondem evropské kinematografie. Divákům nabídne například snímky Lekce, Reality Show, Rytíři spravedlnosti či Černá vdova. Vlastníkem televizní stanice je dlouholetý podnikatel v oblasti distribuce celovečerních filmů Ivan Hronec.

SledováníTV už má v nabídce více než 170 televizních kanálů a přes 120 rádiových stanic. Své služby poskytuje nejen koncovým uživatelům, ale i jako dodavatel technického řešení pro více než 700 lokálních internetových poskytovatelů v Česku a na Slovensku.

