Sleva, jakou zákazník neviděl. E-shopům se podařilo obejít pravidla o transparentnosti zvýhodněných nabídek

Některé české e-shopy letos opět ukazovaly zkreslené výpočty slev. Během „nákupního svátku“ Black Friday často nezahrnuly veřejné slevové kupony do výpočtu minimální třicetidenní ceny, od níž se má sleva podle zákona odvíjet. Uvádí to analýza Hlídače shopů. Po loňském zlepšení transparentnosti jde podle autorů analýzy o krok zpět; u řady produktů se totiž ve výsledku lišila deklarovaná a reálná sleva.
„Veřejné slevové kupony jsou takové kupony, které vidí každý přímo na stránce produktu a může je okamžitě použít. Na rozdíl od běžných kuponů ve věrnostních programech jsou dostupné všem, a proto je podle pravidel České obchodní inspekce musí e-shopy zahrnout do výpočtu nejnižší ceny za posledních 30 dní před začátkem další slevové akce. Pokud tedy obchod nabídne veřejný kupon třeba týden před Black Friday, musí se tato nižší cena stát základem pro výpočet následné slevy,“ vysvětluje Jakub Balada, spoluzakladatel Hlídače shopů a Apify. Česká obchodní inspekce podle iniciativy letos potvrdila, že veřejný kupon zobrazený přímo u produktu je oznámením o slevě a jeho cena musí vstupovat do výpočtu nejnižší ceny za posledních 30 dní před další akcí.
Podle dat Hlídače shopů byl problém rozšířený napříč trhem a netýkal se jen menších prodejců, ale i několika větších e-shopů. Vypočítává, že u Alzy se u více než 17 tisíc položek z přibližně 50 tisíc v akci lišila deklarovaná sleva od slevy vypočtené z cenové historie. „Typickým příkladem je produkt, který byl v říjnu dostupný s kuponem za 1 942 Kč, zatímco v rámci Black Friday se prodával za 1 999 Kč s uvedenou slevou 22 %,“ vypočítává analýza. Podobné odchylky zaznamenala i u Notina, Mironetu či e‑shopu Grizly. Naopak jako příklad správné praxe analýza zmiňuje Knihy Dobrovský nebo e-shop Pilulka, která jako jeden z mála e-shopů začala veřejné kupony nově zahrnovat do třicetidenní minimální ceny.
Zahraniční tržiště zůstávají problémová a patří k nejméně transparentním. Trendyol podle analýzy průběžně upravoval přeškrtnuté ceny tak, aby zachoval stejné procento slevy, a Temu pracuje s takzvanou doporučenou maloobchodní cenou (DMOC), kterou u některých produktů mění současně s prodejní cenou. Shein často odvozuje slevy od doporučených či historických cen, nikoli od nejnižší skutečné prodejní ceny z posledních 30 dní. Ačkoli při prodeji evropským zákazníkům podléhají evropské legislativě, v praxi používají globální systémy zobrazování slev a kontrola ze strany místních institucí je obtížná.