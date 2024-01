Slovenské stanice Joj a Markíza omezí přetáčení reklam

Autor: TV Markíza

U placených televizních operátorů nebude od jara možné volně přetáčet reklamy na stanicích Joj a Markíza. Omezení by mělo platit od 1. dubna u Markízy a od 1. května u stanice Joj.





O novince informoval slovenský portál Živé.sk. Přetáčení reklam by podle jeho informací měli omezit všichni poskytovatelé, kteří dnes svým zákazníkům umožňují zpětně přehrávat pořady z archivu.





„Máme indicie, že rozdílné podmínky mohou souviset s tím, že se provozovatelé vysílání obávají, že by antimonopolní úřad mohl vyhodnotit, že Markíza a Joj jednají koordinovaně. Za to by jim mohly hrozit sankce, proto zvolily jiné termíny,“ poznamenal server Živé.sk.

Podrobnosti v tuto chvíli nejsou jasné. Obchodní ředitel TV Joj Martin Heržo ale v listopadu řekl, že by diváci měli vidět alespoň tři minuty reklam, než se přetáčení aktivuje. Omezení se má týkat i menších kanálů Joj a Markízy.