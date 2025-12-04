Lupa.cz  »  Služba Oneplay letos patřila mezi nejhledanější výrazy na českém Googlu

Služba Oneplay letos patřila mezi nejhledanější výrazy na českém Googlu

Filip Rožánek
Dnes
Oneplay Autor: Depositphotos

Google zveřejnil pravidelný výroční žebříček nejhledanějších slov. V roce 2025 se podle něj čeští uživatelé v kategorii zábavy nejvíc zajímali o službu Oneplay, která vznikla spojením portálu Voyo a internetové televize O2 TV.

Na druhém místě je Ed Gein, titulní postava netflixového seriálu Monstrum: Příběh Eda Geina, který se inspiroval skutečným případem amerického sériového vraha. Třetí nejhledanější výraz souvisí také s Netflixem, byl to seriál Squid Game (Hra na oliheň). Na pátém místě byl Bachelor z produkce TV Nova, na osmém místě opět netflixový seriál Wednesday a na desátém místě Studna, další projekt TV Nova pro její streamovací službu.

Klíčové slovo Oneplay se objevilo také na třetím místě v kategorii Trendy, hned za volbami a Reebokem. Hledání značky sportovní obuvi a oblečení souviselo s červnovou chybou na jejím oficiálním e-shopu, kde se zobrazovalo zboží za zlomkové ceny. Reebok objednávky stornoval a zákazníkům vrátil peníze.

„V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. Jména různých politiků obsadila první čtveřici míst v tomto žebříčku. Srdce českých divaček a diváků si ale získal třeba i Jan Solfronk, hlavní hvězda první české verze reality show Bachelor, kde o jeho lásku tvrdě bojovalo osmnáct potenciálních snoubenek,“ uvedl Google. 

Nejhledanějšími politiky byli Filip Turek, Eva Decroix, Jindřich Rajchl a Andrej Babiš.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

