Služba Oneplay letos patřila mezi nejhledanější výrazy na českém Googlu

Google zveřejnil pravidelný výroční žebříček nejhledanějších slov. V roce 2025 se podle něj čeští uživatelé v kategorii zábavy nejvíc zajímali o službu Oneplay, která vznikla spojením portálu Voyo a internetové televize O2 TV.
Na druhém místě je Ed Gein, titulní postava netflixového seriálu Monstrum: Příběh Eda Geina, který se inspiroval skutečným případem amerického sériového vraha. Třetí nejhledanější výraz souvisí také s Netflixem, byl to seriál Squid Game (Hra na oliheň). Na pátém místě byl Bachelor z produkce TV Nova, na osmém místě opět netflixový seriál Wednesday a na desátém místě Studna, další projekt TV Nova pro její streamovací službu.
Klíčové slovo Oneplay se objevilo také na třetím místě v kategorii Trendy, hned za volbami a Reebokem. Hledání značky sportovní obuvi a oblečení souviselo s červnovou chybou na jejím oficiálním e-shopu, kde se zobrazovalo zboží za zlomkové ceny. Reebok objednávky stornoval a zákazníkům vrátil peníze.
„V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. Jména různých politiků obsadila první čtveřici míst v tomto žebříčku. Srdce českých divaček a diváků si ale získal třeba i Jan Solfronk, hlavní hvězda první české verze reality show Bachelor, kde o jeho lásku tvrdě bojovalo osmnáct potenciálních snoubenek,“ uvedl Google.
Nejhledanějšími politiky byli Filip Turek, Eva Decroix, Jindřich Rajchl a Andrej Babiš.