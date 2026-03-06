Sněmovna zvolila Karmazína zpět do Rady ČT a Váňu do Rady Českého rozhlasu

Poslanecká sněmovna v pátek 6. března v tajné volbě obsadila jedno z volných míst v Radě České televize a jedno ze dvou volných míst v Radě Českého rozhlasu.
Do Rady ČT se vrací Vladimír Karmazín, který v ní zasedal už v předchozím období. Členem Rady Českého rozhlasu se stal Daniel Váňa, někdejší člen Rady České televize. O druhém rozhlasovém křesle rozhodne až druhé kolo volby.
Karmazín získal v tajném hlasování 88 hlasů, tedy o pět více, než kolik bylo pro zvolení třeba. Hranice činila 83 hlasů ze 165 odevzdaných hlasovacích lístků. Bývalý ředitel brněnského studia České televize se tak vrací na místo, které bylo neobsazené právě od vypršení jeho předchozího mandátu v červnu 2024.
Z trojice finalistů doporučených mediálním výborem byl Karmazín favoritem – v předchozím hlasování výboru získal devět hlasů. Novinář a publicista Petr Husák, kterého navrhl Volvox Globator, sice měl od výboru nejvíce hlasů (16), ve sněmovně ale skončil s 62 hlasy pod potřebnou hranicí. Advokát Milan Fric z Mostu obdržel pouze dva hlasy.
V Radě Českého rozhlasu se ze šesti finalistů podařilo v prvním kole zvolit pouze jednoho. Daniel Váňa, vysokoškolský pedagog a bývalý šéf mediální sekce hnutí ANO, získal 85 hlasů a těsně překročil potřebnou hranici. Váňa v letech 2015 až 2021 působil v Radě České televize, kde mimo jiné podpořil soudem později zrušené odvolání členů Dozorčí komise, jimž televize musela následně vyplatit odškodné.
Do druhého kola postupují filozof a historik Pavel Baran z Filosofického ústavu Akademie věd, který obdržel 59 hlasů, a Miroslav Dittrich, současný předseda Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu, s 54 hlasy. Dittrich v rozhlasové radě působil už v letech 2017 až 2023, z toho tři roky jako její předseda.
Neuspěli Nina Nováková, bývalá poslankyně za KDU-ČSL (33 hlasů), herec a dabér Zdeněk Mahdal (31 hlasů) ani někdejší ředitel Radiožurnálu Miroslav Konvalina (29 hlasů).
Volba člena Rady České televize – výsledky hlasování (6. března 2026)
|Kandidát
|Povolání
|Navrhující organizace
|Hlasy ve výboru
|Hlasy ve sněmovně
|Výsledek
|Mgr. Vladimír Karmazín
|bývalý člen Rady ČT, bývalý ředitel brněnského studia ČT
|Rytíři 21. století z.s.
|9
|88
|zvolen
|Ing. Petr Husák
|novinář, publicista
|Volvox Globator, s.r.o.
|16
|62
|nezvolen
|Mgr. Ing. Milan Fric, LL.M.
|advokát
|Moto Most Club z.s.
|10
|2
|nezvolen
Volba členů Rady Českého rozhlasu – výsledky hlasování (6. března 2026)
|Kandidát
|Povolání
|Navrhující organizace
|Hlasy ve výboru
|Hlasy ve sněmovně
|Výsledek
|PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
|vysokoškolský pedagog
|Diplomatická akademie s.r.o.
|9
|85
|zvolen
|PhDr. Pavel Baran, CSc.
|filozof a historik
|Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
|13
|59
|postupuje do 2. kola
|Ing. Miroslav Dittrich
|předseda Dozorčí komise Rady ČRo, bývalý člen a předseda Rady ČRo
|Domov Sedlec SPMP o.p.s.
|8
|54
|postupuje do 2. kola
|Mgr. Nina Nováková
|bývalá poslankyně za KDU-ČSL
|Rada seniorů ČR, z.s.s.
|14
|33
|nezvolena
|Mgr. Zdeněk Mahdal
|herec a dabér, bývalý člen Rady ČRo
|Filmservice a.s.
|15
|31
|nezvolen
|Ing. Miroslav Konvalina
|manažer a novinář, bývalý ředitel Radiožurnálu
|Centrum Vysočina o.p.s.
|8
|29
|nezvolen