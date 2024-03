Současní předplatitelé HBO Max budou převedeni na základní tarif nového Maxe

Autor: WarnerMedia

Čeští uživatelé streamovací aplikace HBO Max budou 21. května automaticky převedeni do nové aplikace Max. Za vyšší rozlišení a kvalitnější zvuk si budou muset připlatit.





„Max bude v Česku startovat se dvěma plány. První se jmenuje Standard. Na něj budou migrováni všichni současní zákazníci HBO Max. Bude mimo jiné obsahovat streamování na dvou zařízeních současně a obsah bude k dispozici v rozlišení Full HD,“ potvrdil na dnešním setkání s novináři Václav Paleček, který má ve firmě na starosti distribuci a obchod na českém trhu.





„Druhým plánem bude plán Premium, kde nabídneme čtyři streamy současně, 4K rozlišení a zvuk Dolby Atmos – samozřejmě tam, kde to bude dostupné,“ podotkl Paleček.

Firma nyní nechce komentovat, kolik si bude za předplatné těchto tarifů účtovat. Bez ohledu na to, jestli si uživatel vybere tarif Standard nebo Premium, však bude mít přístup k vysílání z olympiády v Paříži.

Kompletní sportovní nabídku uvidí jenom ti, kdo si připlatí za balíček Sport. „Tento doplněk nad oběma plány poskytne přenosy z nejlepších sportovních událostí: tenisových Grand Slamů, Grand Tour v cyklistice nebo živé vysílání lineárních kanálů Eurosport 1 a Eurosport 2,“ dodal Václav Paleček.

O rozlišení sportovního obsahu dosud není rozhodnuto.

Jednou z prvních seriálových novinek, které Max uvede, bude druhá řada seriálu Rod draka. Čeští uživatelé ji uvidí ve stejnou chvíli jako uživatelé v USA, vzhledem k časovému posunu bude premiéra 17. června ve tři hodiny ráno.

Aplikace Max se od současné verze HBO Max liší tím, že kromě obsahu od HBO a filmových studií Warner Bros. nabídne pořady dalších stanic. Uživatelé tak uvidí například reality show z Discovery Nazí a vystrašení nebo pořad 90 dní do svatby ze stanice TLC.

Firma nekomentuje ani to, kolik má nyní na českém trhu předplatitelů. „Nicméně alespoň můžu říct, co se týče těch trhů, za které jsem zodpovědný já, to znamená střední a východní Evropa, Blízký východ, Turecko, tak v rámci této oblasti Česko je pro nás velmi důležitý, velmi lukrativní trh,“ řekl novinářům regionální ředitel Warner Bros. Discovery Jamie Cooke. „S našimi konkurenty na trhu jsme si tu úplně rovní,“ dodal.