Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku. Rozhodnutí přišlo dva dny po Českých lvech

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr na území České republiky. Zákaz se vztahuje na koproducenty snímku a platí do pravomocného rozhodnutí ve věci samé.
Rozhodnutí vydal soud v pondělí 16. března, tedy pouhé dva dny po slavnostním udílení cen Český lev, kde Sbormistr získal tři sošky včetně ocenění pro Kateřinu Falbrovou za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. Informaci o předběžném opatření zveřejnil advokát Ivan David z kanceláře KMVS, který zastupuje žalobkyni Karolínu R.
Soud v odůvodnění konstatoval, že mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují „markantní podobnosti“ a že žalobkyně může podstatné části filmového příběhu oprávněně vnímat jako svůj vlastní příběh. Připustil přitom, že na základě filmového zpracování je Karolína R. identifikovatelná. Pokud byl takový příběh zpracován bez jejího souhlasu, případně proti její vůli, může to podle soudu představovat zásah do jejích osobnostních práv, zejména do práva na ochranu soukromí.
Za zvlášť závažnou okolnost označil soud skutečnost, že se případ dotýká sexuální integrity žalobkyně, která je obětí trestného činu spáchaného v době její nezletilosti. Karolína R. se podle soudu nachází ve zvlášť zranitelném postavení a je ohrožena sekundární i terciární viktimizací. Televizní vysílání filmu by podle soudu mohlo znovu otevřít traumatizující události a vést k dalšímu zásahu do jejích práv.
Soud se vyjádřil rovněž k dřívějšímu rozhodnutí tvůrců přejmenovat hlavní postavu filmu, k němuž koproducenti přistoupili v únoru. Změna křestního jména podle soudu neodstraňuje riziko identifikace žalobkyně, protože ve veřejném prostoru už došlo ke spojení filmové postavy s osobou Karolíny R. a tuto skutečnost nelze zvrátit.
Předběžné opatření se výslovně vztahuje na televizní vysílání, nikoli na jiné formy distribuce. Film Sbormistr je v současnosti dostupný na několika streamovacích platformách včetně Netflixu, Apple TV+ nebo KVIFF TV a 15. března byl znovu uveden do české kinodistribuce. Soud zdůraznil, že právě televizní uvedení by bylo pravděpodobně doprovázeno rozsáhlou propagační kampaní, která by příběh šířila mezi další skupiny diváků a prohloubila zásah do práv žalobkyně.
Jedním z argumentů pro vydání předběžného opatření bylo podle soudu i to, že pokud by se film dostal do televizního vysílání ještě v průběhu probíhajícího řízení, ztratilo by následné rozhodování o nároku žalobkyně do značné míry smysl.
Předběžné opatření není meritorním rozhodnutím o žalobě, soud se ještě případem nezabýval v plném rozsahu. Žalovaní se mohou proti usnesení odvolat. Producent Jiří Konečný ze společnosti Endorfilm i režisér Ondřej Provazník v minulosti opakovaně uváděli, že Sbormistr je svébytné fikční drama inspirované zkušenostmi řady obětí, nikoli převyprávění životního příběhu konkrétní osoby. „Sbormistr není jen příběh o zneužívání, ale i příběh o komplikovaném vztahu dvou sester, drama o mechanismech moci a manipulace v uzavřeném, toxicky vedeném kolektivu. Postavy jsou smyšlené a příběh byl od počátku vystavěn jako modelový, nikoli jako převyprávění životního příběhu konkrétních osob,“ uvedl Provazník v únorovém prohlášení společnosti Endorfilm.
Konečný v témže prohlášení vysvětlil důvody únorového přejmenování hlavní postavy: „Křestní jméno je jedním z nejzásadnějších prvků osobní identity. Přestože náš film vypráví fikční příběh inspirovaný zkušenostmi řady obětí, nechceme, aby měl kdokoliv pocit, že je s dílem nechtěně spojován.“ Zároveň uvedl, že se tvůrci opakovaně pokoušeli o smírný postup, ale přímý dialog s dotčenou osobou se nepodařilo navázat. Na předávání Cen české filmové kritiky pak Konečný problém shrnul slovy: „Dělali jsme film kvůli tomu, abychom upozornili na situaci a problémy obětí. Takže je zdánlivým paradoxem a absurditou, že jsme nakonec osočováni z toho, že jsme to nezvládli.“
Karolína R. podle svého právníka rozhodnutí soudu vítá. Považuje je za důležitý krok k ochraně svých práv i práv všech obětí sexuálního zneužívání a násilí.
Česko-slovenský film Sbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v létě 2025, kde získal Zvláštní uznání pro Kateřinu Falbrovou a Cenu Europa Cinemas Label. V českých kinech ho vidělo přes 125 tisíc diváků. Snímek je volně inspirován kauzou sexuálního zneužívání v pěveckém sboru Bambini di Praga, jehož sbormistr Bohumil Kulínský byl odsouzen k 5,5 roku vězení za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru.
Spor mezi žalobkyní a tvůrci filmu začal v létě 2025. Bratr Karolíny R., dokumentarista a producent Radovan Síbrt, tehdy veřejně obvinil filmaře z neoprávněného využití osobního příběhu své sestry. Karolína R. následně podala žalobu, v níž požaduje zákaz televizního vysílání filmu v České republice a finanční odškodnění ve výši deset milionů korun, které by mělo být určeno na pomoc obětem sexuálního násilí. Mimosoudní jednání mezi stranami ztroskotala.