 »  Soukromí majitele Seznam.cz už nemusí být soukromé, píše deník MF DNES

Deník MF DNES z vydavatelství Mafra, které patří holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, v pátek 16. listopadu v rubrice Názory zveřejnil karikaturu, která se týká majitele Seznam.cz Iva Lukačoviče.

„Patnáctý nejbohatší Čech v nové roli. Televize Seznam zabrousila do rodinného zázemí premiéra, dokonce do chorobopisu jeho syna. Tím se její vlastník Ivo Lukačovič zařadil mezi magnáty podezřívané z toho, že svá média zneužívají pro vlastní byznysové zájmy. A muž, který si dosud přísně střežil své soukromí, musí počítat s tím, že i to už bude propříště věc veřejná,“ stojí v popisku obrázku.



Jde o reakci na dokureportáž Televize Seznam, pro kterou reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík natočili ve Švýcarsku skrytou kamerou rozhovor s Babišovým synem. Týká se zejména kauzy Čapí hnízdo a údajného únosu Andreje Babiše mladšího, který se léčí s psychickým onemocněním.

U karikatury MF DNES je označení, že jde o rubriku Skicář Václava Teichmanna. Není ale zcela jasné, zda je autor obrázku zároveň také autorem popisku.

Seznam.cz pokládá text za výhrůžku, přímo komentovat ji ale nechce. „Výhrůžky šéfredaktora deníku, patřícího do premiérova svěřeneckého fondu, ponecháme k posouzení kriticky uvažující veřejnosti,“ stojí v oficiálním prohlášení firmy.

Členové představenstva Seznamu Tomáš Kapalín, Ondřej Procházka a Pavel Zima dále tvrdí, že o obsahu nerozhoduje vedení firmy, ale redakce. „Obsah všech redakcí je na vedení společnosti i jejím majiteli zcela nezávislý, o čemž vypovídá i fakt, že členové představenstva byli s obsahem nového dílu Zvláštní vyšetřování seznámeni až po jeho oficiálním zveřejnění v Televizi Seznam a na webu Seznam Zprávy.“