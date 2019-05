 »  SpaceX Elona Muska vypustila 60 satelitů Starlink pro internetové připojení

David Slížek

Raketa Falcon 9 dnes z floridského mysu Canaveral vynesla na oběžnou dráhu šedesátku satelitů určených pro vysokorychlostní připojení k internetu. Mají se stát součástí sítě Starlink, která má celkem obsahovat několik tisíc družic. Za projektem stojí firma SpaceX podnikatele Elona Muska.

Každá z družic podle firmy váží 227 kg, má speciální plochý tvar, aby se jich do nosné rakety vešlo co nejvíce, je vybavena několika výkonnými anténami, solárním panelem, navigačním systémem a pohonným systémem, který umožňuje udržovat satelit na správné pozici. Družice by měly obíhat Zemi ve výšce 550 km a poskytovat na povrch internetovou konektivitu.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24. května 2019

Vypuštěné satelity jsou stále spíše prototypy, kterým chybí některé pokročilejší funkce – například možnost propojení satelitů mezi sebou. Ty by měly přibýt v některé z dalších iterací.

SpaceX není jediným hráčem, který se o zprovoznění vlastní satelitní sítě s internetovou konektivitou pokouší. Konkurenci jí tvoří firma OneWeb, která letos na jaře vypustila prvních šest testovacích satelitů, nebo společnost Telesat. O vybudování sítě 3236 satelitů usiluje také americký Amazon.