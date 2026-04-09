SPIR: Trh online reklamy loni stoupl o desetinu na 70,7 miliardy korun

SPIR: Trh online reklamy loni stoupl o desetině na 70,7 miliardy korun

online reklama Autor: SPIR

Zadavatelé v roce 2025 investovali do internetové reklamy rekordních 70,7 miliard korun v kombinaci ceníkových a čistých cen. Částka znamená meziroční nárůst o 10,6 %, meziročně přitom stoupaly všechny formy online reklamy, tedy display reklama, reklama ve vyhledávání i katalogy a řádková inzerce, uvádí Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) v tiskové zprávě.

„Digitální trh stále roste vlivem více faktorů,“ komentuje Michal Hanák, předseda předsednictva SPIR. Podle něj nejde jen o loňské oživení ekonomiky. „Lidé na internetu utrácejí stále více peněz, takže přirozeně roste i objem prostředků směřujících do marketingu a reklamy, které toto nákupní chování podporují. Objem online inzerce sílí i díky růstu ceny jednotlivých formátů. Zajímavý bude v dalších letech zejména search, který se může dramaticky změnit vlivem rostoucího vlivu AI, kde ale zatím není vykrystalizovaný business model,“ hodnotí.

Největší část investic směřovala i v roce 2025 do celoplošné (display) reklamy, která dosáhla objemu 51,1 miliardy Kč v kombinovaných cenách. Tento formát zahrnuje jak reklamu v obsahových sítích (např. Seznam Sklik, Google Ads nebo Facebook), tak RTB a nativní formáty. Na druhém místě zůstává reklama ve vyhledávání s celkovými investicemi 18,2 miliardy Kč v reálných cenách. Katalogové zápisy a řádková inzerce přinesly médiím tržby 1,3 miliardy Kč v ceníkových cenách.

Pro rok 2026 SPIR odhaduje růst o 7,4 %, což by mělo znamenat celkové investice ve výši 76 miliard Kč. Účastníci výzkumu však tradičně volí spíše opatrné prognózy.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

