Spolky provozující komunitní internet založily sdružení na obranu před finančními úřady

Devět spolků poskytujících svým členům připojení k internetu založilo Sdružení za nekomerční internet. Reagují tak na několik nepříznivých rozsudků ve sporech spolků s finanční správou, která těmto právnickým osobám doměřila daň z příjmů. Berní úředníci a podobně potom i soud dospěli k závěru, že spolková činnost byla jen zástěrkou pro podnikání.





Spolek PilsFree se proti daňovému výměru následně neúspěšně bránil i správního a později u Nejvyššího správního soudu. Soudy konstatovaly, že členské příspěvky, které jsou ze zákona od daně osvobozené, ve skutečnosti jsou skrytou platbou za služby a takový příjem už podléhá běžnému režimu zdanění.





PilsFree neuspěl s argumentací, že tak jako například členové Sokola nemají za povinnost konat spolkovou činnost, nelze vyčítat jeho členům, že kromě využívání připojení k internetu se do dalších aktivit spolku nezapojují.

Nově založené sdružení přístup státu označuje za šikanu a svévoli. I přes nepříznivé rozsudky trvá na tom, že činnost těchto neziskových spolků je v souladu s legislativou. Sdružení pak má svým členům provozujícím komunitní sítě poskytovat podporu a ochranu práv.

„Finanční úřady systematicky vyslýchají členy těchto spolků a spolky bezdůvodně trestají za údajnou nedostatečnou aktivitu jejich členů. Toto tvrzení finančních úřadů je však opodstatněné pouze tím, že zákony a česká legislativa nedefinují jasně stanovené požadavky na míru aktivity členů spolků,“ uvedl mluvčí Sdružení za nekomerční internet Tomáš Dulík.

Upřesnil, že dva ze členů sdružení, spolky PilsFree a cyrilek.net podaly proti nepříznivým rozsudkům ústavní stížnost. „Především usilujeme o jasnou odpověď na otázku, zda se lidé mohou spojit a složit se na to, aby si společně něco zařídily. Pokud by totiž finanční správa podobným způsobem přistupovala i k dalším spolkům, ohrozilo by to jejich činnost jako takovou a smysl většiny spolků v tuzemsku,“ zdůraznil Dulík.

Dalšími členy sdružení jsou: bubakov.net, czela.net, JM-NET, LysaFree, mh2net, PVfree.net a UnArt.