Spuštění stanice Joj 24 se blíží, má smlouvu se všemi operátory

Autor: Joj

Slovenská televize Joj zveřejnila na internetových stránkách podrobnosti k chystané zpravodajské stanici. Program Joj 24 bude v nabídce všech slovenských operátorů a zdarma ho naladí také diváci digitálního terestrického vysílání.

Stanice uzavřela dohody s operátory Skylink, Freesat, Slovak Telekom, Digi Slovakia, Antik, Satro, Martico, DSI Data, Towercom a dalšími.





Přesný termín spuštění je zatím tajemstvím, má to být „už brzy“. Když v minulosti televize spouštěla svůj sportovní program anebo stanici Joj Plus, udělala to na začátku října.

„Společenské a světové události posledních let ukazují na potřebu plnohodnotné zpravodajské televize na našem trhu,“ tvrdí TV Joj. Na Slovensku to bude už třetí zpravodajská stanice vedle soukromé TA3 a veřejnoprávní RTVS :24.

Joj 24 bude vysílat 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu. Jejím šéfredaktorem se stal moderátor a redaktor Dárius Haraksin, který v Joj působí už 20 let. Známé tváře zpravodajství TV Joj doplní „mladí a draví redaktoři, kteří velmi efektivně pracují se sociálními sítěmi“.

„Zpravodajská stanice je náš dlouhodobý projekt, na kterém pracujeme již několik měsíců. Nyní mohu říci, že jsem s verzí, kterou divákům nabízíme, nadmíru spokojen a věříme, že budeme jejich první volbou v poskytování komplexních, spolehlivých a vždy ověřených zpravodajských informací,“ poznamenal Roland Kubina, ředitel zpravodajství a programu TV Joj.

Programová struktura bude typická jako u jiných stanic tohoto typu, pravidelné zpravodajské relace tedy budou střídat přenosy tiskových konferencí nebo důležitých událostí. Pilířem programu budou každý den Události v 17:00 a Události ve 22:00. Od 18 hodin budou diskusní Analýzy 24, jen v úterý to budou Analýzy Na hraně s moderátorkou Janou Krescanko Dibákovou.

Stejná moderátorka provede každý čtvrtek večer politickou diskusí Na hraně, která bude souběžně na Joj 24 i televizi Joj.

Každý týden je v plánu magazín o vědě Spektrum 24, pořad o zajímavostech z celé planety Svět 24, pořad o celebritách Topstar Plus a souhrn hlavních událostí pod názvem 24 minut.

V hlavním vysílacím čase od 20:35 hod. zařadí Joj 24 dokumenty. Počítá se rovněž s premiérou pořadu Sedm, kam si moderátorka Elena Vacvalová zve známé glosátory veřejného dění. Televizní publikum osloví také Podcast 24, který se dosud vysílá jenom na webu.