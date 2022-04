Start CNN+ se nepovedl, uživatelů je málo

Autor: CNN

Ambiciózní zpravodajská služba CNN+ se potýká s nízkým zájmem uživatelů. Po dvou týdnech od spuštění ji na americkém trhu používalo sotva 10 tisíc lidí denně, celkový počet předplatitelů je sotva 150 tisíc.

Předplatitelé mají přístup k živému vysílání, videoarchivu a interaktivním pořadům. Stanice dříve uvedla, že je v plánu 8 až 12 hodin živého vysílání s rozhraním pro fanoušky, kteří budou v přímém kontaktu s moderátory i přizvanými odborníky.

Server Axios s odvoláním na pět zdrojů uvedl, že mateřská firma Warner Bros. Discovery zastavila výdaje na marketing CNN+ a vyhodila finančního ředitele CNN Brada Ferrera.

Nyní ve firmě uvažují, jak se CNN+ naložit. Jednou z možností je integrace do HBO Max anebo přinejmenším prodej předplatného v balíčku s HBO Max a Discovery+. V nadcházejících týdnech pravděpodobně přijdou o práci další manažeři na různých pozicích, neboť je potřeba šetřit a zjednodušit řízení. O stovky milionů bude seškrtána také celková investice do CNN+, která měla dosáhnout až jedné miliardy dolarů.

CNN+ byla uvedena na trh 29. března 2022. Konkurenční stanice CNBC tvrdí, že spuštění služby urychlil bývalý ředitel WarnerMedia Jason Kilar, aby se dostala do oběhu ještě před spojením s firmou Discovery. Manažer ze spojené společnosti odešel minulý týden.

Oficiálně se CNN drží spokojených prohlášení bez konkrétních čísel. „Jen tři týdny po spuštění je CNN+ mezi třemi nejúspěšnějšími placenými zpravodajskými službami na trhu,“ sdělila televize magazínu The Hill. „Jsme spokojeni s tím, jak si dosud vede a jsme hrdí na to, co naše týmy dokázaly,“ dodává prohlášení.

Warner Bros. Discovery osud aplikace nekomentuje. Žádný z pořadů, který vzniká exkluzivně pro CNN+, však podle Variety dosud nebyl zrušen.

Ambicí CNN+ bylo dosáhnout dvou milionů předplatitelů během jednoho roku. Měla se stát dalším stabilním zdrojem příjmů pro zpravodajskou televizi. Stanice kvůli tomu přeplatila známé tváře od konkurence.